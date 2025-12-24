Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka  

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

„Elokwencja Wiecznego Słowa rozbrzmiewa w pierwszym kwileniu niemowlęcia; świętość Ducha Świętego jaśnieje w tym małym ciałku, świeżo umytym i owiniętym w pieluszki" – zaznaczył Papież.

„Na ziemi nie ma miejsca dla Boga, jeśli nie ma miejsca dla człowieka: nieprzyjmowanie jednego oznacza nieprzyjmowanie tego drugiego. Natomiast tam, gdzie jest miejsce dla człowieka, jest miejsce dla Boga" – podkreślił Leon XIV.

Bóg daje światu nowe życie, swoje życie

Ojciec Święty zachęcił, aby podziwiać mądrość Bożego Narodzenia. Podsumował, że w „Dzieciątku Jezus Bóg daje światu nowe życie: swoje życie dla wszystkich. Nie jakąś ideę rozwiązującą wszystkie problemy, ale historię miłości, która nas angażuje. W obliczu oczekiwań narodów posyła On niemowlę, aby było słowem nadziei; wobec cierpienia ubogich posyła On bezbronnego, aby był siłą do podniesienia się; w obliczu przemocy i ucisku zapala On łagodne światło, które oświeca zbawieniem wszystkie dzieci tego świata".

W tym kontekście Leon XIV zacytował homilię Bożonarodzeniową św. Augustyna: „Tak bardzo przygniotła cię ludzka pycha, że tylko Boża pokora mogła cię podnieść".

Człowiek towarem dla ekonomii, tymczasem Bóg staje się człowiekiem

Papież zwrócił uwagę na to, że zniekształcona ekonomia skłania do traktowania ludzi jako towar. Tymczasem „Bóg staje się podobny do nas, objawiając nieskończoną godność każdej osoby. Podczas gdy człowiek chce stać się Bogiem, aby panować nad bliźnim, Bóg chce stać się człowiekiem, aby uwolnić nas od wszelkiej niewoli. Czy ta miłość nam wystarczy, by odmienić naszą historię?" – pytał Ojciec Święty. Wskazał, że odpowiedź pojawia się, gdy budzimy się – podobnie jak pasterze – ze śmiertelnej nocy w świetle rodzącego się życia, kontemplując Dzieciątko Jezus.

Boże Narodzenie podczas Jubileuszu – nieście nadzieję

Leon XIV przypomniał, że dlatego dokładnie rok temu Papież Franciszek stwierdził, iż Narodzenie Jezusa ożywia w nas „dar i zobowiązanie do zaniesienia nadziei tam, gdzie została utracona", ponieważ „z Nim rozkwita radość, z Nim zmienia się życie, z Nim nadzieja nie zawodzi". Na końcu Roku Jubileuszowego Papież powiedział, że „Boże Narodzenie jest dla nas czasem wdzięczności i misji. Wdzięczności za otrzymany dar, a misji, aby dać o nim świadectwo światu".

Bożego Narodzenia jest świętem wiary, miłości i nadziei

Ojciec Święty zachęca, aby głosić radość Bożego Narodzenia, które jest świętem wiary, miłości i nadziei. „Jest to święto wiary, ponieważ Bóg staje się człowiekiem, rodząc się z Dziewicy. Jest to święto miłości, ponieważ dar Syna Odkupiciela urzeczywistnia się w braterskim oddaniu. Jest to święto nadziei, ponieważ Dzieciątko Jezus rozpala ją w nas, czyniąc nas zwiastunami pokoju. Z tymi cnotami w sercu, nie bojąc się nocy, możemy wyjść na spotkanie jutrzenki nowego dnia" – podsumował Leon XIV.