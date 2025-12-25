Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.
Podczas pasterki w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu łaciński patriarcha Jerozolimy, włoski kardynał Pierbattista Pizzaballa, zaapelował o nadzieję i odbudowę. W poprzednich dwóch latach świąteczne uroczystości w mieście narodzin Jezusa nie były organizowane z powodu wojny w Strefie Gazy.
"Oczywiście, cierpienie w Strefie Gazy jest wciąż wszechobecne, pomimo zakończenia wojny" - powiedział homilii hierarcha. "Rodziny żyją w ruinach, a przyszłość wydaje się krucha i niepewna" - dodał włoski kardynał.
"Kiedy ich spotkałem, byłem pod wrażeniem ich siły i woli nowego początku, ich zdolności do ponownego odczuwania radości i determinacji, by odbudować zniszczone życie od podstaw". Pizzaballa odwiedził zdewastowaną Strefę Gazy kilka dni wcześniej.
Podkreślił też, że ludzie muszą odważnie stawiać czoła wyzwaniom i w ten sposób "odbudowywać ruiny, przywracać nadzieję i przekazywać życie".
Kardynał Pierbattista Pizzaballa, najwyższy hierarcha katolicki w Ziemi Świętej, zainaugurował tegoroczne obchody tradycyjną procesją z Jerozolimy do Betlejem, wzywając do "Bożego Narodzenia pełnego światła".
W tym roku w uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu - podkreśliła w relacji z miasta agencja AP.
Miejscowa ludność liczy na powrót turystyki pielgrzymkowej, z której - jak podała AP - utrzymywało się 80 proc. mieszkańców miasta.
Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.