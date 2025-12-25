info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę
Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

Podczas pasterki Betlejem  
MUSSA QAWASMA /PAP/EPA Podczas pasterki Betlejem

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Podczas pasterki w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu łaciński patriarcha Jerozolimy, włoski kardynał Pierbattista Pizzaballa, zaapelował o nadzieję i odbudowę. W poprzednich dwóch latach świąteczne uroczystości w mieście narodzin Jezusa nie były organizowane z powodu wojny w Strefie Gazy.

"Oczywiście, cierpienie w Strefie Gazy jest wciąż wszechobecne, pomimo zakończenia wojny" - powiedział homilii hierarcha. "Rodziny żyją w ruinach, a przyszłość wydaje się krucha i niepewna" - dodał włoski kardynał.

"Kiedy ich spotkałem, byłem pod wrażeniem ich siły i woli nowego początku, ich zdolności do ponownego odczuwania radości i determinacji, by odbudować zniszczone życie od podstaw". Pizzaballa odwiedził zdewastowaną Strefę Gazy kilka dni wcześniej.

Podkreślił też, że ludzie muszą odważnie stawiać czoła wyzwaniom i w ten sposób "odbudowywać ruiny, przywracać nadzieję i przekazywać życie".

Kardynał Pierbattista Pizzaballa, najwyższy hierarcha katolicki w Ziemi Świętej, zainaugurował tegoroczne obchody tradycyjną procesją z Jerozolimy do Betlejem, wzywając do "Bożego Narodzenia pełnego światła".

W tym roku w uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu - podkreśliła w relacji z miasta agencja AP.

Miejscowa ludność liczy na powrót turystyki pielgrzymkowej, z której - jak podała AP - utrzymywało się 80 proc. mieszkańców miasta.

PAP

dodane 25.12.2025 08:15

BOŻE NARODZENIE, KOŚCIÓŁ, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Andrzej Macura

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Katarzyna Solecka

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

