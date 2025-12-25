info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów
Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Dwudziestodolarówka  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Dwudziestodolarówka

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ponad 1,8 mld dolarów wygrał w środę czasu lokalnego mieszkaniec stanu Arkansas w południowo-wschodniej części USA w loterii Powerball, co kończy serię 46 kolejnych losowań bez głównej nagrody - poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Wygrywającymi liczbami w środowym losowaniu okazały się: 4, 25, 31, 52 i 59, a Powerball to 19.

To czwarta co do wielkości wygrana w historii loterii w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio nagrodę w Wigilię Bożego Narodzenia wylosowano w 2011 r.

Wcześniej sześć zwycięskich liczb zostało wytypowanych na początku września, a wygrana wyniosła 1,787 mld dolarów. Od tego czasu w 46 kolejnych losowaniach nikt nie zdobył głównej nagrody.

Szanse na wygraną w Powerball wynoszą 1 do 292,2 mln. Zwycięzca może zdecydować się na jednorazową wypłatę, szacowaną w tym wypadku na około 834 mln dolarów, lub wypłatę wygranej w 30 ratach. Podawane kwoty nie uwzględniają podatków.

Najwyższa wygrana w loterii Powerball padła w 2022 r. i wynosiła 2,04 mld dolarów. Zwycięski los został kupiony w Kalifornii, a jego właściciel zdecydował się na jednorazową wypłatę w wysokości 997,6 mln dolarów.

Powerball jest dostępny w 45 stanach, Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbia), Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Nadzór nad loterią sprawuje Multi-State Lottery Association, organizacja non profit zrzeszająca loterie stanowe. Zyski są przeznaczane przez stany na wsparcie edukacji publicznej itp.

PAP |

PAP |

dodane 25.12.2025 07:47

TAGI| LOTERIE, PAP, RÓŻNE, SPOŁECZEŃSTWO, USA

