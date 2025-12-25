Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

Jasnogórscy paulini zapraszają w święta Bożego Narodzenia do odwiedzenia nowonarodzonego Jezusa i Matki Bożej. W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki, wśród nich klasyczna na klasztornym dziecińcu i popularna wśród dzieci ruchoma na fosach.

Po mszy św. pasterskiej w Bazylice o północy pod przewodnictwem generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego figurkę Dzieciątka przeniesiono do dużej tradycyjnej szopki na dziedzińcu przed bazyliką, która zwyczajowo wita pielgrzymów w sanktuarium.

Wierni w świątecznym czasie mogą oddać pokłon Dzieciątku przed czterema szopkami: tradycyjną na dziedzińcu, mniejszą - w bazylice, wyrzeźbioną w pniu 300-letniego drzewa oliwnego przez chrześcijan z Betlejem - w bastionie św. Barbary, a także ruchomą, znajdującą się na tzw. fosach.

Ta ostatnia, zawierającą ok. 500 postaci i innych elementów ukazujących ludzką codzienność, w którą wkracza nowonarodzony Jezus, będzie otwarta w kolejne dni w godz. od 9 do 18 (do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową).

Od ub. roku, po objęciu funkcji przez nowego dekoratora klasztoru, br. Dawida Respondka, ruchoma szopka trochę się zmieniła. Powstało nowe, nieco dyskretniejsze nagłośnienie, nowe oświetlenie i dodatkowe atrakcje.

Udając się do szopki na fosach, przechodzi się obok tzw. Wieczernika: w ustawionym na tamtejszym dziedzińcu namiocie odbywa się 18. konkurs na Wieczernikową Choinkę.

W ostatni piątek dostarczone przez Lasy Państwowe drzewka zostały przystrojone przez dzieci z ok. 30 częstochowskich i okolicznych szkół oraz przedszkoli. Głosowanie w konkursie odbywa się tradycyjnie, przez wrzucanie kartek do urn w Wieczerniku, do 1 stycznia 2026 r.

Symbolem łączności Jasnej Góry z Betlejem - Grotą Narodzenia Jezusa jest od dwóch lat szopka wyrzeźbiona w pniu 300-letniego drzewa oliwnego przez mieszkających tam chrześcijan. Znajduje się ona w bastionie św. Barbary.

Jak wynika z informacji biura prasowego Jasnej Góry, w pierwszy i drugi dzień Świąt porządek mszy św. jest w sanktuarium taki, jak w niedzielę i uroczystości.

W czwartek świąteczna suma zaplanowana jest w bazylice o godz. 11. (pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo); po niej przewidziano kolędowanie w wykonaniu Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego "Pueri Claromontani".

Zwieńczeniem 2025 r. na Jasnej Górze będzie czuwanie w sylwestrową noc. Rozpocznie je o godz. 21. Apel Jasnogórski, a zakończy poranne nabożeństwo w Kaplicy Matki Bożej. W tym roku tematem czuwania jest hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce "Uczniowie-Misjonarze".

