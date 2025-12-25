info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób
PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Pożar kościoła w Lublinie  
Karol Zienkiewicz /PAP Pożar kościoła w Lublinie
W Wigilię było ich w całym kraju więcej

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy - poinformował PAP rzecznik prasowy PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że w wyniku pożarów zginęło 12 osób, a 14 zostało rannych.

Spośród 1043 interwencji 361 dotyczyło pożarów, 561 tzw. miejscowych zagrożeń, z czego 19 interwencji to tzw. izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego; 121 alarmów było alarmami fałszywymi.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, 217 pożarów miało miejsce w budynkach mieszkalnych. W wyniku pożarów domów i mieszkań śmierć poniosły 3 osoby.

Do tragedii doszło m.in. w Sadkowej Górze (Podkarpackie), gdzie w pożarze samochodu osobowego, do którego doszło na jednej z posesji, zginęły dwie osoby. Kolejną ofiarę śmiertelną zanotowano w związku z pożarem lawety w Słupsku (Pomorskie).

Sześć osób zginęła natomiast w wyniku wypadku dwóch samochodów osobowych i w konsekwencji pożaru jednego z nich w Zielęcicach (Opolskie).

27 interwencji w środę związanych było z czadem. - Niestety, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym w Opalenicy (Wielkopolskie) zginęła kobieta. W sumie w Wigilię 10 osób podtruło się czadem - przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski. Dodał, że w wyniku zatrucia czadem , zginęła kobieta.

Ostatniej doby strażacy interweniowali również przy 102 wypadkach drogowych, 84 zdarzeniach wymagających działań medycznych, 53 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem, 33 zdarzeniach chemicznych.

- Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie świątecznym, właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz stosowanie czujników dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie - podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.

PAP |

dodane 25.12.2025 17:45

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DROGI, PAP, POŻAR, SPOŁECZEŃSTWO, STRAŻ POŻARNA, WYPADKI, ŚMIERĆ

