Aby oprzeć się laicyzacji w Polsce, Kościół musi zmienić język głoszenia Ewangelii, dać większą przestrzeń wiernym i kontynuować proces oczyszczania z zaniedbań związanych z pedofilią - powiedział PAP przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda Dodał, że niezbędne jest też pogłębienia wiary.

Według abp. Wojdy chrześcijaństwo, podkreślając uniwersalną godność ludzkiej osoby, "przyczyniło się do powstania podstawowych praw człowieka".

- Głosząc miłość nieprzyjaciół i miłosierdzie, a więc m.in. odrzucenie zemsty i przebaczenie, wprowadziło ogromne zmiany w życie społeczne - powiedział PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

Przyznał, że Stary Kontynent wciąż ma szanse pozostać chrześcijański, pod warunkiem że zweryfikuje swój system wierzeń, odbuduje własną tożsamość, a co za tym idzie także styl życia.

- Wielu ludzi traktuje zdobycze wolności obywatelskiej jako coś oczywistego, co będzie trwało wiecznie. Tymczasem negując wartości judeochrześcijańskie, a więc Dekalog i Ewangelię, podkopują fundamenty świata, w którym funkcjonują. Nie żyjemy w próżni egzystencjalnej. Odrzucając korzenie, Europejczykom pozostaje powrót do zasad panujących przed przyjściem Chrystusa, więc choćby np. prawa "oko za oko, ząb za ząb". Mogą także wybrać system wartości, który promuje islam czy funkcjonujący do wieków w Indiach system kastowy, oparty na dziedziczeniu przynależności do określonej kasty - ocenił abp Wojda.

Dopytywany o przyczyny dynamicznego wzrostu liczby przystępujących do sakramentu chrztu młodych we Francji czy Holandii, wskazał m.in. "zderzenie z islamem, który ma bardzo twarde reguły życia".

- Młodzi zaczynają wówczas pytać: Dlaczego oni tak mogą? Czego mi brakuje? Jakie są moje korzenie, wartości? Na czym oparty jest fundament europejskiego prawa i kultury? - powiedział.

Ocenił, że w coraz bardziej niepewnej rzeczywistości współczesnego świata, naznaczonej agresją, przemocą, strachem przed wojną i brakiem perspektyw ekonomicznych, odniesienie do stałych zasad, jakie oferuje wiara w Chrystusa i nauka Kościoła, "dla wielu jest jakąś kotwicą".

Jako antidotum na rosnącą w Polsce laicyzację wskazał pogłębienie wiary oraz nowe formy duszpasterskie. Przyznał, że "to oczywiście wymaga większej elastyczności od samej instytucji Kościoła".

- Trzeba nie tylko zmienić język przepowiadania Ewangelii, ale także dać większą przestrzeń wiernym, którzy chcą się angażować i mają do tego odpowiednie kompetencje. Trzeba także kontynuować proces oczyszczania Kościoła z zaniedbań związanych z pedofilią. Poza prewencją przed nami w Polsce stoi zbadanie archiwów diecezjalnych i wyciągnięcie wniosków - wymienił.

Dodał, że "niezbędny jest także wysiłek poszukiwania tych, którzy pogubili się bądź nigdy nie słyszeli Dobrej Nowiny".

Magdalena Gronek (PAP)