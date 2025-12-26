info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim
Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim

Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim  
Vatican Media Świąteczny obiad dla ubogich w Palazzo Migliori

Centrum pomocy prowadzone przez Wspólnotę św. Idziego i papieskiego jałmużnika zorganizowało wczoraj świąteczny obiad dla osób ubogich i potrzebujących. Kard. Krajewski wezwał do modlitwy za Gazę, Ukrainę i wszystkie kraje świata, w których pojednanie jest nadal odległą perspektywą.

Gościnność, nadzieja i dobroć miłosierdzia: oto najważniejsze elementy bożonarodzeniowego obiadu, który został przygotowany dla ubogich w Palazzo Migliori, ośrodku pomocy prowadzonym przez Wspólnotę św. Idziego przy wsparciu papieskiego jałmużnika, kilka kroków od Watykanu.

Pozostać z Panem

W uroczystość Bożego Narodzenia i w Roku Świętym Nadziei około stu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym kilka osób bezdomnych, otrzymało ciepły posiłek, dobre słowo, troskliwe spojrzenie i uwagę. Do wszystkich tych osób, a także do obecnych wolontariuszy, kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, skierował swoje pozdrowienia: „Dziękujmy Panu, który chce być z nami. Naszym zadaniem jest pozostać z Nim, nie oddalać się od Niego – powiedział. – Ale przede wszystkim módlmy się o pokój, którego tak bardzo brakuje dziś na świecie”.

Pokój zaczyna się w sercu

Papieski jałmużnik przypomniał również, że „pokój zaczyna się od nas, od naszego serca, od naszego życia i naszego świadectwa”.  Stąd – w nawiązaniu do tego, co powiedział wcześniej Leon XIV w orędziu Urbi et Orbi – zachęcił do modlitwy „przede wszystkim za tych, którzy żyją w Gazie, na Ukrainie, w wielu krajach, zwłaszcza w Afryce, oraz za wszystkich, którzy są dziś samotni”.

Módlmy się razem, prosząc o wstawiennictwo Matki Bożej. Ona wie, co to znaczy radować się i cierpieć

 – dodał kard. Krajewski. Na koniec podziękował licznym wolontariuszom, „którzy dziś nie są ze swoimi rodzinami, ale są z nami i w ten sposób stajemy się ich rodziną”.

Po modlitwie wprowadzającej kardynała jałmużnika na stołach nakrytych czerwonymi obrusami i świątecznymi potrawami goście skosztowali różnych dań: lasagne, pieczeń z puree, owoce, pandoro i panettone. Młodzi i starsi, mężczyźni i kobiety, z bliskich i dalekich krajów, ale wszyscy połączeni nićmi nadziei i miłości.

Isabella Piro

VATICANNEWS.VA |

dodane 26.12.2025 09:03

TAGI| KARD. KONRAD KRAJEWSKI, UBODZY, WATYKAN

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim

