Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim  

Centrum pomocy prowadzone przez Wspólnotę św. Idziego i papieskiego jałmużnika zorganizowało wczoraj świąteczny obiad dla osób ubogich i potrzebujących. Kard. Krajewski wezwał do modlitwy za Gazę, Ukrainę i wszystkie kraje świata, w których pojednanie jest nadal odległą perspektywą.

Gościnność, nadzieja i dobroć miłosierdzia: oto najważniejsze elementy bożonarodzeniowego obiadu, który został przygotowany dla ubogich w Palazzo Migliori, ośrodku pomocy prowadzonym przez Wspólnotę św. Idziego przy wsparciu papieskiego jałmużnika, kilka kroków od Watykanu.

Pozostać z Panem

W uroczystość Bożego Narodzenia i w Roku Świętym Nadziei około stu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym kilka osób bezdomnych, otrzymało ciepły posiłek, dobre słowo, troskliwe spojrzenie i uwagę. Do wszystkich tych osób, a także do obecnych wolontariuszy, kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, skierował swoje pozdrowienia: „Dziękujmy Panu, który chce być z nami. Naszym zadaniem jest pozostać z Nim, nie oddalać się od Niego – powiedział. – Ale przede wszystkim módlmy się o pokój, którego tak bardzo brakuje dziś na świecie”.

Pokój zaczyna się w sercu

Papieski jałmużnik przypomniał również, że „pokój zaczyna się od nas, od naszego serca, od naszego życia i naszego świadectwa”. Stąd – w nawiązaniu do tego, co powiedział wcześniej Leon XIV w orędziu Urbi et Orbi – zachęcił do modlitwy „przede wszystkim za tych, którzy żyją w Gazie, na Ukrainie, w wielu krajach, zwłaszcza w Afryce, oraz za wszystkich, którzy są dziś samotni”.

Módlmy się razem, prosząc o wstawiennictwo Matki Bożej. Ona wie, co to znaczy radować się i cierpieć

– dodał kard. Krajewski. Na koniec podziękował licznym wolontariuszom, „którzy dziś nie są ze swoimi rodzinami, ale są z nami i w ten sposób stajemy się ich rodziną”.

Po modlitwie wprowadzającej kardynała jałmużnika na stołach nakrytych czerwonymi obrusami i świątecznymi potrawami goście skosztowali różnych dań: lasagne, pieczeń z puree, owoce, pandoro i panettone. Młodzi i starsi, mężczyźni i kobiety, z bliskich i dalekich krajów, ale wszyscy połączeni nićmi nadziei i miłości.