Paryż czeka na młodych, w niedzielę doroczne spotkanie Taizé  

Pojutrze rozpocznie się doroczne spotkanie młodzieży organizowane przez Wspólnotę w Taizé. Tym razem gospodarzem jest region paryski Île-de-France. W spotkaniu weźmie udział 15 tys. młodych chrześcijan w wieku od 18 do 35 lat.

Francuska stolica już po raz szósty będzie gościć europejskie spotkanie młodych. Gościnę zapewni ponad 200 parafii i tysiące paryskich rodzin. „Wszyscy biskupi z Île-de-France chcieli, aby ich diecezje wzięły udział w tym spotkaniu” – wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem La Croix brat Luc, odpowiedzialny za komunikację.

Poranki w parafiach

Cały region paryski został podzielony na 200 lokalnych ośrodków, składających się z jednej lub kilku parafii. To tam zostaną przyjęci młodzi. Ośrodki lokalne odpowiadają za zakwaterowanie i poranny program spotkania, w tym za spotkania ze „świadkami nadziei”. „Na początku parafie myślały, że nie są w stanie nikogo zaproponować – opowiada brat Luc – a potem się okazało, że i one mają swoich świadków”.

Modlitwy w 9 kościołach w centrum Paryża

Program popołudniowy organizuje Wspólnota z Taizé. Na modlitwie młodzi spotkają się w dziewięciu kościołach w centrum Paryża. 29 i 30 grudnia w różnych charakterystycznych miejscach stolicy, zarówno pod względem religijnym, jak i kulturalnym, odbędzie się około stu warsztatów poświęconych tematyce duchowej, kulturalnej i społecznej.

Nocleg i śniadanie u paryskich rodzin

Przygotowania do spotkania trwały trzy miesiące. We wrześniu do Paryża przyjechało 20 braci z Taizé oraz młodzi wolontariusze. Odwiedzali parafie i szukali współprcowników. „Najwięcej czasu – jak mówi brat Luc – zajmuje przekonanie rodzin. Nie jest łatwo przyjąć do swojego domu na cztery dni dwoje nieznanych młodych ludzi z zagranicy”. Każda rodzina przyjmie co najmniej dwoje młodych, zapewniając im nocleg i śniadanie. 48. Europejskie Spotkanie Taizé odbędzie się w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia.