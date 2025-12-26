info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież: Szczepan został zabity, ale nic nie pokona dzieła Boga
rss newsletter facebook twitter

Papież: Szczepan został zabity, ale nic nie pokona dzieła Boga

Papież: Szczepan został zabity, ale nic nie pokona dzieła Boga  
Vatican Media Plac św. Piotra

Historia św. Szczepana pokazuje nam, że piękno Jezusa i tych, którzy Go naśladują nie tylko przyciąga, ale może też zostać odrzucone – mówił Leon XIV w rozważaniu na Anioł Pański. Papież zapewnił jednak, że żadna siła nie jest w stanie pokonać dzieła Boga.

W rozważaniu Leon XIV nawiązał do przypadającego dziś wspomnienia liturgicznego pierwszego męczennika. Przypomniał, że zgodnie z terminologią używaną przez pierwszych chrześcijan obchodzimy dziś „narodzenie św. Szczepana”, ponieważ „człowiek bowiem nie rodzi się tylko raz”.

Trzeba wybierać światło

„Męczeństwo – powiedział Papież – jest narodzinami dla nieba: spojrzenie wiary bowiem nawet w śmierci nie widzi już tylko ciemności. Przychodzimy na świat bez decydowania o tym, ale potem przechodzimy przez wiele doświadczeń, w których coraz bardziej świadomie jesteśmy proszeni o ‘przyjście na świat’, o wybranie światła”. 

Przywołując liturgiczne czytanie z Dziejów Apostolskich, Papież przypomniał, że ci, którzy widzieli Szczepana idącego na męczeństwo, byli zaskoczeni światłem jego oblicza i słów.

Wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła (Dz 6, 15).

 Leon XIV podkreślił, że taka właśnie jest „twarz tych, którzy nie pozostają obojętni wobec historii, ale stawiają jej czoła z miłością. Wszystko, co Szczepan robi i mówi, odzwierciedla boską miłość objawioną w Jezusie – Światło, które jaśnieje w naszej ciemności”.

Czytaj też:

Otwarte niebo. Czego uczy nas męczeństwo św. Szczepana?

GN 51-52/2022 Otwarte DODANE 22.12.2022 AKTUALIZACJA Dziś 08:49

Otwarte niebo. Czego uczy nas męczeństwo św. Szczepana?

Było tak pięknie, świątecznie nastrojowo, bajecznie. Pachniało choinką i piernikami, a echo powtarzało pastelowe „Lulajże, lulaj”. A tu taki zgrzyt. Oskarżenia, nienawiść, kamienie, krew, śmierć. »

więcej »

Piękno przyciąga, ale budzi też sprzeciw

Papież zauważył jednak, że piękno Jezusa oraz tych, którzy żyją tak On, jako dzieci Boże, nie tylko przyciąga, ale może też zostać odrzucone. Budzi bowiem sprzeciw u tych, którzy boją się o swą władzę, albo widzą, że dobroć Jezusa demaskuje ich niesprawiedliwość, objawia zamysły ich serc. „Jednak żadna siła, do dziś, nie jest w stanie pokonać dzieła Boga – zapewnił Ojciec Święty. – Wszędzie na świecie są ci, którzy wybierają sprawiedliwość, nawet jeśli to kosztuje, którzy przedkładają pokój nad własne lęki, którzy służą ubogim zamiast sobie samym. Wtedy kiełkuje nadzieja i mimo wszystko świętowanie ma sens”.

Leon XIV przyznał, że ci, którzy wybrali drogę Jezusa i męczenników często są wyśmiewani i wykluczani z publicznej debaty.

Chrześcijanin nie ma jednak wrogów, ma braci i siostry, którzy pozostają nimi nawet wtedy, gdy się nie rozumieją

– powiedział Ojciec Święty – Misterium Bożego Narodzenia przynosi nam tę radość: radość motywowaną wytrwałością tych, którzy już żyją w braterstwie, tych, którzy już rozpoznają wokół siebie, nawet w swoich przeciwnikach, nieusuwalną godność córek i synów Bożych. Dlatego Szczepan umarł przebaczając, tak jak Jezus: dzięki sile prawdziwszej niż siła broni.

Wzorem takiej postawy, która służy życiu, troskę przeciwstawia arogancji, a wiarę nieufności jest Matka Boża. „Niech Maryja wprowadzi nas do swojej radości – radości, która rozprasza wszelki strach i wszelkie zagrożenia, tak jak w słońcu topnieje śnieg” – powiedział Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 26.12.2025 12:15

TAGI| LEON XIV, SZCZEPAN, WATYKAN, ŚWIĘTY SZCZEPAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Otwarte niebo. Czego uczy nas męczeństwo św. Szczepana? | Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim | Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka | Leon XIV apeluje o „24 godziny pokoju”. Papież o wojnie, Gazie i świętości życia | Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Papież: Szczepan został zabity, ale nic nie pokona dzieła Boga

Papież: Szczepan został zabity, ale nic nie pokona dzieła Boga

Historia św. Szczepana pokazuje nam, że piękno Jezusa i tych, którzy Go naśladują nie tylko przyciąga, ale może też zostać odrzucone – mówił Leon XIV w rozważaniu na Anioł Pański. Papież zapewnił jednak, że żadna siła nie jest w stanie pokonać dzieła Boga.

Paryż czeka na młodych, w niedzielę doroczne spotkanie Taizé

Paryż czeka na młodych, w niedzielę doroczne spotkanie Taizé

Pojutrze rozpocznie się doroczne spotkanie młodzieży organizowane przez Wspólnotę w Taizé. Tym razem gospodarzem jest region paryski Île-de-France. W spotkaniu weźmie udział 15 tys. młodych chrześcijan w wieku od 18 do 35 lat.

Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim

Świąteczny obiad dla ubogich z kard. Krajewskim

Centrum pomocy prowadzone przez Wspólnotę św. Idziego i papieskiego jałmużnika zorganizowało wczoraj świąteczny obiad dla osób ubogich i potrzebujących. Kard. Krajewski wezwał do modlitwy za Gazę, Ukrainę i wszystkie kraje świata, w których pojednanie jest nadal odległą perspektywą.

USA" "Cyfrowe przebudzenie" w Kościołach

USA" "Cyfrowe przebudzenie" w Kościołach

Wierni i duchowni coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję. Szansa czy zagrożenie?

Abp Tadeusz Wojda

Abp Wojda: Kościół musi zmienić język głoszenia Ewangelii i kontynuować proces oczyszczania

Aby oprzeć się laicyzacji w Polsce.

Seria amerykańskich ataków na cele Państwa Islamskiego w Nigerii

Seria amerykańskich ataków na cele Państwa Islamskiego w Nigerii

Trump: "potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS".

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
-1°C Sobota
noc
-1°C Sobota
rano
wiecej »
 