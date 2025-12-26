Papież: Szczepan został zabity, ale nic nie pokona dzieła Boga  

Historia św. Szczepana pokazuje nam, że piękno Jezusa i tych, którzy Go naśladują nie tylko przyciąga, ale może też zostać odrzucone – mówił Leon XIV w rozważaniu na Anioł Pański. Papież zapewnił jednak, że żadna siła nie jest w stanie pokonać dzieła Boga.

W rozważaniu Leon XIV nawiązał do przypadającego dziś wspomnienia liturgicznego pierwszego męczennika. Przypomniał, że zgodnie z terminologią używaną przez pierwszych chrześcijan obchodzimy dziś „narodzenie św. Szczepana”, ponieważ „człowiek bowiem nie rodzi się tylko raz”.

Trzeba wybierać światło

„Męczeństwo – powiedział Papież – jest narodzinami dla nieba: spojrzenie wiary bowiem nawet w śmierci nie widzi już tylko ciemności. Przychodzimy na świat bez decydowania o tym, ale potem przechodzimy przez wiele doświadczeń, w których coraz bardziej świadomie jesteśmy proszeni o ‘przyjście na świat’, o wybranie światła”.

Przywołując liturgiczne czytanie z Dziejów Apostolskich, Papież przypomniał, że ci, którzy widzieli Szczepana idącego na męczeństwo, byli zaskoczeni światłem jego oblicza i słów.

Wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła (Dz 6, 15).

Leon XIV podkreślił, że taka właśnie jest „twarz tych, którzy nie pozostają obojętni wobec historii, ale stawiają jej czoła z miłością. Wszystko, co Szczepan robi i mówi, odzwierciedla boską miłość objawioną w Jezusie – Światło, które jaśnieje w naszej ciemności”.

Czytaj też:

Piękno przyciąga, ale budzi też sprzeciw

Papież zauważył jednak, że piękno Jezusa oraz tych, którzy żyją tak On, jako dzieci Boże, nie tylko przyciąga, ale może też zostać odrzucone. Budzi bowiem sprzeciw u tych, którzy boją się o swą władzę, albo widzą, że dobroć Jezusa demaskuje ich niesprawiedliwość, objawia zamysły ich serc. „Jednak żadna siła, do dziś, nie jest w stanie pokonać dzieła Boga – zapewnił Ojciec Święty. – Wszędzie na świecie są ci, którzy wybierają sprawiedliwość, nawet jeśli to kosztuje, którzy przedkładają pokój nad własne lęki, którzy służą ubogim zamiast sobie samym. Wtedy kiełkuje nadzieja i mimo wszystko świętowanie ma sens”.

Leon XIV przyznał, że ci, którzy wybrali drogę Jezusa i męczenników często są wyśmiewani i wykluczani z publicznej debaty.

Chrześcijanin nie ma jednak wrogów, ma braci i siostry, którzy pozostają nimi nawet wtedy, gdy się nie rozumieją

– powiedział Ojciec Święty – Misterium Bożego Narodzenia przynosi nam tę radość: radość motywowaną wytrwałością tych, którzy już żyją w braterstwie, tych, którzy już rozpoznają wokół siebie, nawet w swoich przeciwnikach, nieusuwalną godność córek i synów Bożych. Dlatego Szczepan umarł przebaczając, tak jak Jezus: dzięki sile prawdziwszej niż siła broni.

Wzorem takiej postawy, która służy życiu, troskę przeciwstawia arogancji, a wiarę nieufności jest Matka Boża. „Niech Maryja wprowadzi nas do swojej radości – radości, która rozprasza wszelki strach i wszelkie zagrożenia, tak jak w słońcu topnieje śnieg” – powiedział Ojciec Święty.