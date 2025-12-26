info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Europa: Narasta agresja wobec chrześcijan
rss newsletter facebook twitter

Europa: Narasta agresja wobec chrześcijan

Europa: Narasta agresja wobec chrześcijan  
Jakub Szymczuk / Foto Gość Kościół św Jana Marii Vianneya, Dardilly

W Europie narasta liczba agresji wobec chrześcijan. Według Europejskiego Ośrodka Praw i Sprawiedliwości (ECLJ) w 2024 r. odnotowano 2211 aktów agresji, w tym 274 przypadków przemocy fizycznej. Wrogość wobec wyznawców Chrystusa przybiera różną formę: wandalizm, podpalenia, profanacje, dyskryminacje. Raport ujawnia też powszechne zaniżanie liczby zgłoszeń i brak reakcji instytucji publicznych.

Cytowany przez Famille Chrétienne raport wskazuje na różnorodność antychrześcijańskich przestępstw: wandalizmy (50 proc. przypadków), podpalenia (15 proc.), profanacje (13 proc.), kradzieże (5,5 poroc), zastraszanie (4 proc.), napaści fizyczne (7,5 proc), a także zabójstwa i usiłowanie zabójstwa (3 proc.).

Męczennicy również w Europie

Tytułem przykładu wspomina się również o całkiem niedawnych aktach agresji: podpalenie kościoła Matki Bożej des Champs w Paryżu, profanację kościoła św. Jana Chrzciciela w Châtellerault oraz kradzież 135 mosiężnych krzyży na cmentrzu w Belgii. Raport przytacza również męczeństwo irackiego chrześcijanina Ashura Sarnayi w Lyonie, który 10 września został zamordowany maczetą przez Algierczyka powiązanego z Państwem Islamskim. Do zabójstwa doszło w czasie, kiedy iracki chrześcijanin dawał na TikToku świadectwo o swej wierze.

Na pierwszym miejscu Francja

Wśród państw, w których najczęściej dochodzi do agresji na chrześcijan pierwsze miejsce zajmuje Francja (770 przypadków). Za nią plasują się Wielka Brytania (502), Niemcy (337),  Hiszpania (91), Włochy (86) i Polska (78). Raport przypomina, że we Francji w 2024 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało ostrzeżenie w związku z wyraźnymi wezwaniami Państwa Islamskiego do „atakowania chrześcijan w Europie”.

Islamiści i lewicowo-laicystyczni ekstremiści

Autorzy raportu dzielą sprawców agresji na trzy odrębne grupy. Za najpoważniejsze akty agresji są odpowiedzialni radykalni muzułmanie, działający pod wpływem dżihadystycznej propagandy. Druga grupa to laicystyczne bojówki, które nie zadowalają się obroną neutralności, ale dążą do wyeliminowania wszelkich przejawów chrześcijaństwa. Trzecią grupę sprawców stanowią lewicowi ekstremiści, którzy walczą z chrześcijaństwem jako uosobieniem konserwatyzmu. „Choć motywacje tych ugrupowań są różne, wszystkie na swój sposób przyczyniają się do narastania wrogości względem chrześcijan” – czytamy w raporcie.

Przemilczane prześladowania

Europejski Ośrodek Praw i Sprawiedliwości wskazuje też na powszechne niedoszacowanie antychrześcijańskich aktów agresji. Władze publiczne często nie biorą tego zjawiska pod uwagę. W Niemczech na przykład odnotowuje się tylko ataki o motywacji politycznej, pomijając wiele przestępstw o charakterze antychrześcijańskim.

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 26.12.2025 14:12

TAGI| PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Francja: Chrześcijanie głównym celem dżihadystów | „Wierzą, że zabijanie chrześcijan jest czymś dobrym” | Od Afryki po Azję rośnie liczba ataków na chrześcijan | W Korei Północnej wciąż są chrześcijanie. "To piekło pod gołym niebem" | W 50 krajach dzieci chrześcijan są dyskryminowane także w szkole | Mozambik. Dżihadyści zamordowali 11 chrześcijan | Rocznica porwania włoskiego jezuity o. Paolo Dall’Oglio | Egipt: Student skazany na trzy lata za artykuł o dyskryminacji chrześcijan ułaskawiony po naciskach Włoch i USA | Biskup uwolniony? W lutym jego odpowiedź rozwścieczyła prezydenta. Od marca nie wiadomo było, czy żyje | Watykan: Powołano Komisję ds. Nowych Męczenników. Chodzi zarówno o katolików, jak i chrześcijan innych wyznań
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spojrzeć z drugiej strony

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat

Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.

W gotowości

Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne

Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach

"Drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte.

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty

Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

W zimowej szacie nad Morskim Okiem

Tatry: Seria groźnych wypadków w święta

18 osób potrzebowało pomocy.

Na cmentarzu w Ukrainie

Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

Miała 91 lat.

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
0°C Poniedziałek
dzień
0°C Poniedziałek
wieczór
0°C Wtorek
noc
0°C Wtorek
rano
wiecej »
 