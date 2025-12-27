info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Od 24 do 26 grudnia doszło do 99 wypadków drogowych, zginęło 12 osób
Od 24 do 26 grudnia doszło do 99 wypadków drogowych, zginęło 12 osób

Policja  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Policja

Według wstępnych danych od 24 do 26 grudnia na polskich drogach doszło do 99 wypadków. Życie w nich straciło 12 osób, a 155 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 484 nietrzeźwych kierowców - poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Do najtragiczniejszego wypadku doszło w środę rano przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych w Zielęcicach pod Brzegiem. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe: ford kuga kierowany przez mieszkańca Brzegu i volkswagen passat, którym jechało pięć osób.

W wypadku zginęli wszyscy podróżujący obydwoma samochodami. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali ratownicy, zobaczyli zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena. Do tej pory udało się ustalić personalia kierowcy forda. Nie wiadomo natomiast, kto podróżował passatem. Konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

W piątek na drogach w prawie całym kraju zrobiło się ślisko, a kierowcy musieli się zmierzyć z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla 14 województw.

Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków i utrudnień na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.

Policja apeluje o zachowanie rozwagi na drodze. Przypomina o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego i do warunków panujących na drodze. 

PAP |

dodane 27.12.2025 10:16

