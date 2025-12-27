info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Rusza Turniej Czterech Skoczni: Kto jest faworytem, kto największa nadzieją Biało-Czerwonych?
rss newsletter facebook twitter

Rusza Turniej Czterech Skoczni: Kto jest faworytem, kto największa nadzieją Biało-Czerwonych?

Rusza Turniej Czterech Skoczni: Kto jest faworytem, kto największa nadzieją Biało-Czerwonych?  
Bbb at wikivoyage shared / CC 3.0 Kompleks skoczni olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen - arena drugiego z czterech konkursów Turnieju Czterech Skoczni.

Słoweniec Domen Prevc i Japończyk Ryoyu Kobayashi są faworytami rozpoczynającego się w niedzielę kwalifikacjami w Oberstdorfie 74. Turnieju Czterech Skoczni. Największą nadzieją Polaków jest 18-letni debiutant Kacper Tomasiak. Po raz 20. i ostatni w imprezie wystąpi Kamil Stoch, trzykrotny zwycięzca.

Tomasiak wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego i pod koniec października w Klingenthal zadebiutował w Letniej Grand Prix. Trener polskiej kadry Maciej Maciusiak następnie powołał go na pierwszą część sezonu Pucharu Świata, a ten udowodnił, że zasłużył na zaufanie.

Tomasiak prezentuje najlepszą oraz najrówniejszą formę ze wszystkich biało-czerwonych. Tylko w jednym konkursie nie awansował do drugiej serii. Dwukrotnie zajął piąte miejsce - w Wiśle oraz Engelbergu, ostatnim dotychczas konkursie, i są to najlepsze osiągnięcia Polaków.

Tomasiak zgromadził już 202 pkt, co daje mu 13. lokatę w klasyfikacji generalnej. Już pierwszym polskim juniorem, który w XXI wieku może pochwalić się takim dorobkiem w jednym sezonie. Osiągnął to już po miesiącu rywalizacji. Do tej pory najlepszy pod tym względem był... Stoch, który w sezonie 2006/2007 zgromadził 168 punktów. Miał wówczas niespełna 20 lat.

W tym sezonie trzykrotny mistrz olimpijski i dwukrotny triumfator klasyfikacji generalnej PŚ żegna się z profesjonalnym sportem i jego 20. występ w TCS będzie jego ostatnim. Z 39 wygranych w konkursach PŚ siedem odniósł w trakcie tej imprezy.

Spośród Polaków najlepszym juniorem w historii był Adam Małysz, który w sezonie 1995/96 zdobył 751 pkt, a w kolejnym - 612. Możliwe, że Tomasiak przebije to osiągnięcie.

Żyła i Stoch są 20 lat starsi od Tomasiaka, ale wciąż stanowią o sile polskiej kadry. Obecnie plasują się w trzeciej dziesiątce klasyfikacji generalnej PŚ, więc trudno spodziewać się, żeby podczas TCS włączyli się do walki o czołowe lokaty.

Stoch trzykrotnie (2017-18, 2021) triumfował w niemiecko-austriackim turnieju. W znakomitym stylu dokonał tego w sezonie 2017/18, gdy wygrał każdy z czterech konkursów. Oprócz niego mogą się tym pochwalić jedynie Niemiec Sven Hannawald i Kobayashi.

Wąsek i Kot plasują się w czwartej dziesiątce pucharowego zestawienia, podobnie jak Dawid Kubacki. 35-latek po słabych występach w Engelbergu nie znalazł się w kadrze na TCS, w którym był najlepszy w 2020 roku.

Zwycięzcą poprzedniej edycji TCS był Daniel Tschofenig. Broniący nie tylko Złotego Orła, ale i Kryształowej Kuli w pierwszej części sezonu nie należy do ścisłej czołówki, choć jest ósmy w klasyfikacji generalnej i, obok Stefana Krafta, jest najlepszy z Austriaków.

Głównych faworytów tradycyjnie rozgrywanych na przełomie roku zawodów jest dwóch - Prevc i Kobayashi.

Słoweniec w grudniu odnotował serię pięciu zwycięstw w PŚ - triumfował po dwa razy w Wiśle i Klingenthal, a także wygrał pierwszy konkurs w Engelbergu, lecz w drugim najlepszy był właśni Japończyk, dwukrotny zwycięzca TCS (2022, 2024). W klasyfikacji generalnej PŚ traci 199 pkt do Prevca, który prowadzi w wyścigu o Kryształową Kulę.

Ostatnim Słoweńcem, który wygrał TCS był Peter Prevc, starszy brat Domena. Dokonał tego w sezonie 2015/16, gdy zdobył też Kryształową Kulę. Peter zakończył już karierę, ale Domen kontynuuje rodzinną tradycję, podobnie jak ich siostra Nika.

Niemcy liczą na przebłyski Philippa Raimunda i Felixa Hoffmanna, którzy w tym sezonie stali już na podium. Wsparcie kibiców w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen może pomóc im rzucić wyzwanie Prevcovi i Kobayashiemu. Niemcy - prowadzeni przez byłego opiekuna biało-czerwonych, Austriaka Stefana Horngachera - czekają na wygraną od... 2001 roku, kiedy do czterema zwycięstwami do historii przeszedł Hannawald.

TCS tradycyjnie rozpocznie się w Oberstdorfie. W niedzielę na Schattenbergschanze odbędą się kwalifikacje, które wyłonią 50 uczestników poniedziałkowego konkursu. 1 stycznia odbędą się zawody w Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia - na słynnej Bergisel w Innsbrucku, a na zakończenie 6 stycznia w Bischofshofen.

Od sezonu 1979/80 TCS, określany mianem narciarskiego Wielkiego Szlema czy odpowiednika kolarskiego Tour de France, zaliczany jest do klasyfikacji PŚ. Pierwszym polskim triumfatorem w 2001 roku został Adam Małysz. Najwięcej zwycięstw - pięć - odniósł Fin Janne Ahonen.

Przy okazji 45. edycji wprowadzono system KO polegający na tym, że na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finału awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.12.2025 11:39

TAGI| NARCIARSTWO, PAP, , SKOKI, SKOKI NARCIARSKIE, SPORTY ZIMOWE, STOCH, TOMASIAK, ŻYŁA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu | Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach | Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego | Tatry: Seria groźnych wypadków w święta | Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spojrzeć z drugiej strony

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat

Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.

W gotowości

Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne

Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach

"Drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte.

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty

Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

W zimowej szacie nad Morskim Okiem

Tatry: Seria groźnych wypadków w święta

18 osób potrzebowało pomocy.

Na cmentarzu w Ukrainie

Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

Miała 91 lat.

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
0°C Poniedziałek
dzień
0°C Poniedziałek
wieczór
0°C Wtorek
noc
0°C Wtorek
rano
wiecej »
 