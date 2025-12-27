info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Włochy: Zamknięto Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie
rss newsletter facebook twitter

Włochy: Zamknięto Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie

Zamknięcie Drzwi Świętych u Jana na Lateranie  
RICCARDO ANTIMIANI /PAP/EPA Zamknięcie Drzwi Świętych u Jana na Lateranie

To druga bazylika, w której zamknięto drzwi przed zakończeniem Roku Świętego.

Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Baldassare Reina dokonał w sobotę uroczystego zamknięcia Drzwi Świętych w bazylice Świętego Jana na Lateranie w Wiecznym Mieście. To druga bazylika, w której zamknięto wrota przed zakończeniem Roku Świętego 6 stycznia.

W ceremonii w bazylice na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, uczestniczył burmistrz włoskiej stolicy Roberto Gualtieri.

W piątek zamknięto Drzwi Święte w bazylice Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest papież Franciszek, który w Wigilię 2024 roku zainaugurował Rok Święty w Kościele, obchodzony co 25 lat.

W niedzielę zostaną zamknięte Drzwi Święte w bazylice Świętego Pawła za Murami.

Drzwi Święte w ostatniej z czterech papieskich bazylik, w Watykanie papież Leon XIV zamknie rano 6 stycznia, co będzie definitywnym aktem zakończenia Roku Świętego.

Watykan podał, że w ciągu tego roku przybyło ponad 32 mln pielgrzymów z całego świata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.12.2025 12:55

TAGI| KOŚCIÓŁ, WATYKAN, WYZNANIA, WŁOCHY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego | Kard. Ryś o komisji ds. nadużyć | Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance | Papież mianował nowego metropolitę Nowego Jorku
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spojrzeć z drugiej strony

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat

Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.

W gotowości

Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne

Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach

"Drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte.

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty

Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

W zimowej szacie nad Morskim Okiem

Tatry: Seria groźnych wypadków w święta

18 osób potrzebowało pomocy.

Na cmentarzu w Ukrainie

Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

Miała 91 lat.

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
0°C Poniedziałek
dzień
0°C Poniedziałek
wieczór
0°C Wtorek
noc
0°C Wtorek
rano
wiecej »
 