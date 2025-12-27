Włochy: Zamknięto Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie

To druga bazylika, w której zamknięto drzwi przed zakończeniem Roku Świętego.
Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Baldassare Reina dokonał w sobotę uroczystego zamknięcia Drzwi Świętych w bazylice Świętego Jana na Lateranie w Wiecznym Mieście. To druga bazylika, w której zamknięto wrota przed zakończeniem Roku Świętego 6 stycznia.
W ceremonii w bazylice na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, uczestniczył burmistrz włoskiej stolicy Roberto Gualtieri.
W piątek zamknięto Drzwi Święte w bazylice Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest papież Franciszek, który w Wigilię 2024 roku zainaugurował Rok Święty w Kościele, obchodzony co 25 lat.
W niedzielę zostaną zamknięte Drzwi Święte w bazylice Świętego Pawła za Murami.
Drzwi Święte w ostatniej z czterech papieskich bazylik, w Watykanie papież Leon XIV zamknie rano 6 stycznia, co będzie definitywnym aktem zakończenia Roku Świętego.
Watykan podał, że w ciągu tego roku przybyło ponad 32 mln pielgrzymów z całego świata.
Z Rzymu Sylwia Wysocka
Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.