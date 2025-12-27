info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Abp Galbas do małżonków: dziękuję, że jesteście dla Kościoła świadectwem miłości
Abp Galbas do małżonków: dziękuję, że jesteście dla Kościoła świadectwem miłości

Abp Adrian Galbas SAC  
Tomasz Gołąb/ Foto Gość Abp Adrian Galbas SAC

Dziękuję, że jesteście dla Kościoła świadectwem miłości - powiedział do małżonków abp Adrian Galbas w Świątyni Opatrzności Bożej. Podkreślił, że miłość to zdolność do ofiarowania siebie drugiemu, a jej przeciwieństwem nie jest nienawiść, lecz egoizm.

W przeddzień niedzieli Świętej Rodziny, obchodzonej w Kościele katolickim w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, abp Adrian Galbas modlił się w intencji małżonków świętujących okrągłe rocznice ślubu w Świątyni Opatrzności Bożej. Podczas sobotniej liturgii 102 pary świętujące jubileusze odnowiły swoje przyrzeczenia.

Dziękuję, że jesteście dla Kościoła i dla niego samego "świadectwem miłości" - powiedział w homilii metropolita warszawski.

Zaznaczył, że miłość jest w centrum relacji małżeńskiej.

- Miłość nie jest uczuciem, choć one jej towarzyszą, ale jest to moja relacja do ciebie polegająca na tym, że twoje dobro jest ważniejsze niż moje. Chodzi o to, abyś ty był szczęśliwy, szczęśliwa. Ten, który kocha, jest gotów się zmniejszyć, niejako schować, być na drugim miejscu - tłumaczył.

Stwierdził, że "nie da się zmierzyć miłości pocałunkami czy namiętnym seksem".

- Może być miłość prawdziwa między osobami, pomiędzy którymi nie ma żadnych wielkich namiętnych relacji seksualnych. I może być spotkanie z prostytutką, gdzie nie ma miłości. Także prezenty nie są jej dowodem, ponieważ można nimi kupić człowieka, można go oszukać. Nie da się zmierzyć miłości także wielkimi, płomiennie wypowiadanymi słowami, bo można nimi drugiego okłamać. One się ścielą i łajdaczą, znaczą dużo mniej niż znaczą - mówił hierarcha.

Podkreślił, że "miarą miłości jest ofiara, a więc zdolność do ofiarowania czegoś z siebie, a ostatecznie zdolność do ofiarowania drugiej osobie siebie".

Powiedział, że "przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, bo ona jest uczuciem, ale egoizm, czyli relacja, w której ja jestem najważniejszy, a ty musisz mi ustąpić, ty musisz się schować, ty musisz mnie słuchać".

- Najgorzej, jak ktoś mówi: "Kocham cię", a w rzeczywistości oznacza to "Kocham siebie kosztem ciebie". Z tego mamy samotność - samotne żony, mężów, samotne małżeństwa, samotne rodziny - powiedział.

Przyznał, że można się nie rozwieść, ale żyć tak, że nic dwóch osób już nie łączy - ani jadalnia, ani bawialnia, ani sypialnia.

- Takie osoby mają oddzielne życia, sprawy, telewizory, portfele, tajemnice. Jeśli coś ich łączy, to kawałek tego samego złota, wspólny adres i nazwisko - powiedział abp Galbas.

Jako wzór miłości małżeńskiej hierarcha wskazał parom miłość Chrystusa na krzyżu.

- Najpiękniejszym obrazem miłości nie jest serce przebite strzałą, tylko krzyż Chrystusa - powiedział.

Liturgia zakończyła obchody Roku Jubileuszowego w Świątyni Opatrzności Bożej, która była jednym z kościołów stacyjnych, gdzie wierni mogli uzyskać odpust zupełny. W niedzielę jubileusz zakończy eucharystia w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela. (PAP)

mgw/ joz/

PAP |

dodane 27.12.2025 18:11

KOŚCIÓŁ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

