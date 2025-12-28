info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski
Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne  
Vladyslav Musiienko /PAP Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow powiedział, że rosyjskie plany wojenne na 2026 rok zakładają zajęcie pozostałej części Donbasu oraz całości terytorium zaporoskiego.

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego. Dwa pierwsze regiony tworzą Donbas.

"Oni (Rosjanie - PAP) są bardzo precyzyjni w swoich planach wojskowych. Chcą uzyskać pełną kontrolę nad obwodem donieckim, maksymalnie zwiększyć swój stan posiadania w obwodzie dniepropietrowskim i kontynuować działania w obwodach zaporoskim i chersońskim" - powiedział szef HUR w sobotę w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Suspilne.

Jego zdaniem na innych odcinkach frontu rosyjska armia będzie dążyć do rozbudowy tzw. stref buforowych wzdłuż granicy, czyli miejsc, gdzie toczą się aktywne działania bojowe, co wymusza zaangażowanie sił po stronie ukraińskiej.

Budanow stwierdził również, że plany mobilizacyjne rosyjskiej armii na 2025 rok zakładały powołanie do służby wojskowej 403 tysięcy ludzi i zostały zrealizowane już do początku grudnia, także na terytorium Ukrainy, na terenach pozostających pod okupacją. Rosyjskie plany na 2026 rok zakładają zwiększenie mobilizacji do poziomu 409 tysięcy.

Zdaniem szefa HUR, dla Rosji znacznym problemem są koszty prowadzenia wojny.

"Żaden kraj nie może się rozwijać, funkcjonować normalnie, jeśli wydaje 46 proc. budżetu na wojnę" - powiedział Budanow. W jego ocenie problemy finansowe nie wpłyną na sytuację na polu walki, gdyż Rosja posiada znaczne zasoby, które może zmobilizować do dalszego prowadzenia wojny. Jednak te trudności mogą mieć wpływ na stanowisko w kwestii zakończenia wojny, skłaniając rosyjskie władze do większej elastyczności w procesie negocjacji.

Odnosząc się do działań Rosji wobec krajów NATO i UE, szef HUR stwierdził, że realizowane prowokacje (takie jak z wykorzystaniem dronów) mają charakter systemowy i są elementem rosyjskich działań informacyjnych, ale także sprawdzeniem zdolności reagowania na zagrożenia.

"Rosja nie porzuciła planów wobec tych państw () w pierwszej kolejności krajów bałtyckich" - powiedział Budanow, zaznaczając przy tym, że dopóki trwa pełnoskalowa wojna z Ukrainą, prawdopodobieństwo tego, że Rosja zdecyduje się walczyć na dwa fronty jest niewielkie. 

PAP |

dodane 28.12.2025 11:07

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

