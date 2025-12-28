info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » „Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę
„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

„Mały gest czułości" papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę  
Vatican Media

Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.

Kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, mówi, że papieskie wsparcie ma służyć rodzinom, które – podobnie jak rodzina Jezusa – „musiały uciekać i uciekają nadal z powodu wojny, głodu, prześladowań”. Trzy ciężarówki, sto tysięcy kostek, które po rozpuszczeniu w niewielkiej ilości wody zamieniają się w pożywne zupy energetyczne z kurczakiem, makaronem i warzywami. To „mały gest czułości” Papieża Leona XIV – a zarazem realne wsparcie dla ukraińskich rodzin, które z okazji Niedzieli Świętej Rodziny z Nazaretu, przypadającej 28 grudnia, otrzymały pomoc humanitarną z Watykanu.

Dar Papieża Leona XIV – jak relacjonuje mediom watykańskim kardynał Konrad Krajewski – jest wyrazem troski o rodziny, które, podobnie jak rodzina z Nazaretu, „idą bolesną drogą wygnania w poszukiwaniu schronienia”, doświadczając „dramatycznej kondycji uchodźców, naznaczonej lękiem, niedostatkiem i niepewnością”. Gest ten – podkreśla purpurat – ukazuje, że Bóg, „rodząc się w takiej rodzinie, chce być zawsze tam, gdzie człowiek jest w niebezpieczeństwie: tam, gdzie cierpi, gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. 

Kardynał zaznacza również, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem, za pośrednictwem Jałmużnictwa Apostolskiego i nuncjatur, Ojciec Święty przekazał pomoc finansową do wielu krajów. W przypadku Ukrainy, jeszcze przed Wigilią Bożego Narodzenia, do Watykanu dotarły trzy ciężarówki wypełnione pomocą humanitarną przekazaną przez koreańską firmę Samyang Foods. Następnie zostały one skierowane do najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi obszarów kraju. Transporty bezpiecznie dotarły na miejsce. Jak podsumowuje kardynał Krajewski, Leon XIV „nie tylko modli się o pokój na świecie i za rodziny, ale w sposób bardzo konkretny stara się im pomóc”.

Vatican News/ps

VATICANNEWS.VA |

dodane 28.12.2025 11:23

TAGI| KARD. KRAJEWSKI, LEON XIV, UKRAINA

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat | Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach | Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego | Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów" | Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski
Spojrzeć z drugiej strony

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat

Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.

W gotowości

Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne

Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach

"Drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte.

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty

Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

W zimowej szacie nad Morskim Okiem

Tatry: Seria groźnych wypadków w święta

18 osób potrzebowało pomocy.

Na cmentarzu w Ukrainie

Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

Miała 91 lat.

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

