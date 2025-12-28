info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego
Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Na cmentarzu w Ukrainie  
SERGEY KOZLOV /PAP/EPA Na cmentarzu w Ukrainie
"Zginęli niepotrzebnie" może okazać się mieć więcej znaczeń

Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy, korzystnego dla wszystkich - powiedział prezydent USA Donald Trump na początku spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago na Florydzie.

- Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich - powiedział Trump, witając Zełenskiego przed wejściem do willi Mar-a-Lago. Zaznaczył przy tym, że rozmowy są w końcowej fazie, lecz ostrzegł, że jeśli się nie powiodą, walki będą trwać przez długi czas.

Trump ocenił jednak, że zarówno Ukraina, jak i Rosja chcą pokoju. Odpowiadając na pytanie o to, czy ostatnie zmasowane ataki Rosji na Ukrainę dowodzą, że Władimir Putin nie jest poważnie zainteresowany porozumieniem, Trump odparł, że Putin jest "bardzo poważnie" zainteresowany, i zwrócił uwagę, że swoje ataki przeprowadza też Ukraina.

- Nie mówię tego negatywnie. On (Zełenski) mi o tym nie mówił, ale doszło do kilku eksplozji w różnych częściach Rosji i wygląda na to, że nie wiem, nie sądzę, żeby to był atak z Konga - kpił Trump.

Pytany o to, czy podpisze w niedzielę gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, prezydent USA orzekł, że jest to "głupie pytanie", bo "nikt nie wie, co będzie mówiło porozumienie o bezpieczeństwie".

- To będzie silne porozumienie. A państwa europejskie są w to bardzo zaangażowane. Będą bardzo zaangażowane w ochronę itd. - dodał jednak, chwaląc przy tym postawę Europy.

Potwierdził jednocześnie, że zamierza ponownie odbyć rozmowę z Władimirem Putinem po zakończeniu rozmów z Zełenskim oraz że wraz z Zełenskim w trakcie spotkania obaj mają połączyć się z europejskimi przywódcami.

Pytany o to, jakie przesłanie miał do Putina podczas ich rozmowy telefonicznej tuż przed spotkaniem z Zełenskim, Trump odparł, że powiedział rosyjskiemu przywódcy, że "musi zawrzeć porozumienie, bo ginie zbyt wielu ludzi".

Zełenski powiedział tymczasem, że podczas rozmów będzie omawiana kwestia ustępstw terytorialnych.

- Porozmawiamy o 20-punktowym planie, dlatego tu przyjechaliśmy. Jest 20 punktów. 90 proc., nawiasem mówiąc, zostało uzgodnione przez nasze dwa zespoły. Myślę, że wykonali świetną robotę, świetną robotę. I tak, omówimy również te kwestie (terytorialne) - powiedział prezydent Ukrainy.

Trump wtrącił wtedy, że Ukraina odniesie z porozumienia duże korzyści gospodarcze.

- Jest wiele do odbudowy, jest dużo bogactw do zdobycia. A oni mają ogromne bogactwa, potencjalnie - zaznaczył.

Po krótkim powitaniu członkowie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji zasiedli do lunchu w głównej jadalni Mar-a-Lago. W skład zespołu z Kijowa weszli m.in. główni negocjatorzy Rustem Umierow i Andrij Hnatow, minister gospodarki Ołeksij Sobolew i ambasadorka Ukrainy w USA Ołha Stefaniszyna. Po amerykańskiej stronie stołu zasiedli sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

Głównym przedmiotem rozmów ma być omawiany 20-punktowy plan pokojowy. Mówi on m.in. o potencjalnym utworzeniu na terytoriach okupowanych Ukrainy w Donbasie "wolnych stref gospodarczych", które stanowiłyby strefę zdemilitaryzowaną. Zełenski podkreślał jednak, że do finalizacji planu konieczne jest przeprowadzenie referendum oraz co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni. Doradca Putina Jurij Uszakow sugerował, że podczas niedzielnej rozmowy Trump zgodził się jednak z Putinem, że zawieszenie broni "prowadzi jedynie do przedłużenia konfliktu".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

***

 Przywódcy Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump, odbyli w niedzielę rozmowę telefoniczną z inicjatywy amerykańskiego prezydenta przed jego spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim - poinformował cytowany przez agencję Reutera doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.

Według niego rozmowa trwała godzinę i 15 minut oraz odbyła się w "przyjaznym tonie". Doradca rosyjskiego przywódcy dodał, że Trump i Putin przeprowadzą kolejną rozmowę telefoniczną po spotkaniu z Zełenskim.

Jak zaznaczył Uszakow, przywódcy nie popierają europejsko-ukraińskich starań o tymczasowe zawieszenie broni przed trwałym zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej.

"Najważniejsze jest to, że prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych podzielają pogląd, że opcja tymczasowego zawieszenia broni proponowana przez Ukraińców i Europejczyków pod pretekstem przygotowań do referendum lub pod innymi pretekstami prowadzi jedynie do przedłużenia konfliktu i wiąże się z ponownym wybuchem działań wojennych" - powiedział cytowany przez Reutera Uszakow.

Podkreślił, że aby zakończyć działania wojenne, Kijów musi podjąć "odważną decyzję" zgodną z rosyjsko-amerykańskimi ustaleniami na temat Donbasu. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację na frontach, podjęcie przez władze ukraińskie decyzji w sprawie Donbasu miałoby sens" - stwierdził doradca Putina.

Komentując wcześniej rozmowę z Putinem, Trump przyznał, że była "dobra i bardzo produktywna"

Na spotkaniu prezydenta USA z prezydentem Ukrainy w należącej do Trumpa rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie przywódcy mają omówić temat porozumienia pokojowego mającego zakończyć wojnę w Ukrainie, w tym m.in. kwestie terytorialne i gwarancje bezpieczeństwa.

Agencja Interfax-Ukraina poinformowała, że prezydenci Ukrainy i USA odbędą też wspólną rozmowę z przywódcami europejskimi. Jeszcze w sobotę Zełenski przeprowadził rozmowę z przywódcami głównych państw europejskich, Kanady, UE i NATO, kiedy przebywał w Kanadzie, a wśród uczestników był też premier RP Donald Tusk. 

dodane 28.12.2025 22:50

