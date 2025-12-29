info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu
Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty  
Roman Koszowski /Foto Gość

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

Armia chińska poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu manewrów swych sił zbrojnych z użyciem ostrej amunicji wokół Tajwanu. Uczestniczą w nich okręty wojenne, wojska lądowe i lotnictwo. Wcześniej zapowiadano, że manewry rozpoczną się we wtorek. Władze Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

Jak głosi komunikat chińskiego dowództwa, w manewrach uczestniczą "niszczyciele, fregaty, myśliwce, bombowce i drony" a cele znajdują się na północ i południowy zachód od Tajwanu.

Oficjalna chińska agencja Xinhua opublikowała grafikę przedstawiającą pięć stref wokół wyspy, w których będą obowiązywać ograniczenia ruchu statków i samolotów.

Rzecznik dowództwa chińskiego Wschodniego Teatru Wojskowego płk. Shi Yi przekazał, że celem manewrów pod kryptonimem "Sprawiedliwa Misja 2025" będzie "sprawdzenie gotowości sił morskich i powietrznych do kontroli kluczowych portów i innych rejonów". Dodał, że w manewrach uczestniczyć będzie marynarka wojenna, wojska lądowe i lotnictwo.

Shi Yi dodał, że manewry "są poważnym ostrzeżeniem dla tajwańskich sił separatystycznych i zewnętrznej ingerencji".

Władze Tajwanu potępiły w poniedziałek chińskie manewry określając je jako "militarne zastraszanie" i podkreśliły "gotowość do obrony demokracji". Wezwano Pekin do niezwłocznego wstrzymania manewrów a także aby "nie pomylił się w ocenie sytuacji i nie narażał na szwank pokoju w regionie".

Armia tajwańska zapowiedziała wzmożenie stopnia alertu, rozmieszczenie "odpowiednich sił" i utworzenie "centrum odpowiedzi" na ewentualny atak.

Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dąży do jej inkorporacji nie wykluczając użycia do tego celu siły. 

PAP |

dodane 29.12.2025 06:38

TAGI| CHINY, KONFLIKT, PAP, TAJWAN, WOJSKO

