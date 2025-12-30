info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Abp Wojda: dokument dot. powołania komisji ekspertów ds. pedofilii zatwierdzimy prawdopodobnie w marcu
Abp Wojda: dokument dot. powołania komisji ekspertów ds. pedofilii zatwierdzimy prawdopodobnie w marcu

Abp Wojda: dokument dot. powołania komisji ekspertów ds. pedofilii zatwierdzimy prawdopodobnie w marcu  
Roman Koszowski /Foto Gość Abp Tadeusz Wojda

Dokument, w oparciu o który powołana zostanie i działać będzie Komisja Niezależnych Ekspertów ds. zbadania zjawiska pedofilii w Kościele, zostanie prawdopodobnie zatwierdzony podczas Zebrania Plenarnego w marcu - powiedział PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.

Abp Tadeusz Wojda zapytany przez PAP, kiedy powstanie Komisja Niezależnych Ekspertów ds. zbadania zjawiska pedofilii w Kościele, powiedział, że "prace są na ostatniej prostej". - Wypracowany został już projekt dokumentów. Obecnie trwają ostatnie konsultacje. Jeśli nie będzie większych zmian w tekście, to nie wykluczam, że zostanie on zatwierdzony w czasie najbliższego Zebrania Plenarnego, nawet w marcu - zapowiedział przewodniczący Episkopatu.

Przyznał, że obecny tekst nieco różni się od wersji zaproponowanej przez Zespół pracujący pod kierunkiem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

- Chodziło przede wszystkim o dopracowanie zasad funkcjonowania komisji i jej kompetencji, aby były zgodne zarówno z prawem kanonicznym, wytycznymi Stolicy Apostolskiej, jak i polskim prawem - powiedział. Zastrzegł, że "nie została odrzucona baza, którą wypracowała poprzednia komisja".

- Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów - stwierdził abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że "sprawy nadużyć seksualnych, które w ostatnich latach wychodzą na jaw, należą głównie do przeszłości, choć czasem pojawiają się nowe". Zapewnił, że wszystkie są analizowane; wyciągane są też konsekwencje.

- Z gromadzonych danych wynika, że zjawisko wydaje się zmniejszać, choć należy przypuszczać, że będą jeszcze pojawiać się kolejne (sprawy - PAP), bo nie znamy do końca skali problemu. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to problem szeroko obecny w społeczeństwie, co niestety osłabia czujność moralną każdego, również kandydatów do kapłaństwa, którzy przychodzą z różnych środowisk, także takich, w których ten problem jest obecny - powiedział.

Przewodniczący KEP przyznał, że choć formacja do kapłaństwa połączona z edukacją wydłuża się, a alumnom oferowana jest pomoc psychologiczna, to "nigdy nie możemy mieć pewności, że udało się im przepracować problemy, które wynieśli z rodzin czy społeczności, w której dorastali".

- Pozytywne jest, że z roku na rok mamy coraz większą świadomość dotyczącą zagrożenia małoletnich, jak i konkretne mechanizmy, które ich chronią. Można mieć zatem nadzieję, że dzięki szerokiej prewencji i zaangażowaniu wszystkich skala pedofilii w szeregach duchownych całkowicie zniknie - powiedział.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele w Polsce biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w marcu 2023 r. w Warszawie. Na czele zespołu, któremu powierzono pracę nad opracowaniem zasad funkcjonowania komisji, stanął prymas Polski abp Wojciech Polak. Zespół ten wypracował dokumenty, w oparciu o które miała zostać powołana wspomniana komisja.

Podczas czerwcowego Zebrania Plenarnego KEP biskupi zdecydowali, że zespół abp. Polaka zakończył pracę nad tym projektem. W jego miejsce powołano nowy zespół, na którego czele stanął bp Sławomir Oder. Zapewnił on wówczas, że zadaniem jego zespołu jest precyzyjne dopracowanie kwestii technicznych i prawnych dot. pracy komisji, a kwestie merytoryczne pozostają poza jego kompetencjami.

PAP

dodane 30.12.2025 08:06

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, PEDOFILIA, PRZESTĘPCZOŚĆ

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

