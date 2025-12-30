Tę kwotę trudno sobie wyobrazić.
Narodowy Bank Polski opublikował informacje o zadłużeniu zagranicznym Polski po III kw. 2025 r. Wyniosło ono 1 bln 936 mld 583 mln zł. Zadłużenie sektora rządowego na koniec III kw. 2025 r. wyniosło 589 mld 35 mln zł. W stosunku do II kwartału to wzrost o niemal 10 mld zł.
Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.
Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.
Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".
"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .
Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.
Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.
RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.
Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.
Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.