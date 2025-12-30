Narodowy Bank Polski opublikował informacje o zadłużeniu zagranicznym Polski po III kw. 2025 r. Wyniosło ono 1 bln 936 mld 583 mln zł. Zadłużenie sektora rządowego na koniec III kw. 2025 r. wyniosło 589 mld 35 mln zł. W stosunku do II kwartału to wzrost o niemal 10 mld zł.