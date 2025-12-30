info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » NBP: zadłużenie zagraniczne Polski po III kw. 2025 r. wyniosło ponad 1,93 bln zł
NBP: zadłużenie zagraniczne Polski po III kw. 2025 r. wyniosło ponad 1,93 bln zł

Żeby tylko było pusto...  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Żeby tylko było pusto...

Tę kwotę trudno sobie wyobrazić.

Narodowy Bank Polski opublikował informacje o zadłużeniu zagranicznym Polski po III kw. 2025 r. Wyniosło ono 1 bln 936 mld 583 mln zł. Zadłużenie sektora rządowego na koniec III kw. 2025 r. wyniosło 589 mld 35 mln zł. W stosunku do II kwartału to wzrost o niemal 10 mld zł.

PAP |

dodane 30.12.2025 16:56

TAGI| BANKI, GOSPODARKA, NBP, PAP, ZADŁUŻENIE

Tydzień z Wiara.pl

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

