Stabilizuje się sytuacja pogodowa, ale warunki nadal bardzo trudne  

Wczorajszy atak zimy sparaliżował północną Polskę. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na drodze S7, gdzie samochody kilka godzin tkwiły w wielokilometrowych korkach. W Elblągu i Fromborku wystąpiło zjawisko cofki, ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Sytuacja stabilizuje się, ale warunki pogodowe nadal są bardzo trudne.

Policja: na S7 w kierunku Warszawy samochody powoli jadą, policjanci monitorują sytuację

Na drodze ekspresowej S7 w powiecie ostródzkim w kierunku Warszawy samochody powoli jadą. Na drodze w kierunku do Gdańska ruch samochodów jest niewielki i płynny. Policja wciąż monitoruje sytuację - poinformował PAP w środę rzecznik KWP w Olsztynie.

Z powodu obfitych opadów śniegu od wtorku od godzin popołudniowych trasa S7 w powiecie ostródzkim była zablokowana. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km – ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.

Na drodze S7 w rejonie Ostródy rozgrywa się dramat kierowców – trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie sparaliżowana, a ludzie od kilku godzin tkwią w zaspach bez realnej możliwości przejazdu. Kończy się paliwo, korytarz życia zasypany śniegiem jest nieprzejezdny, a w wielu… pic.twitter.com/wnN7N4jG85 — Remiza.pl (@remizacompl) 30 grudnia 2025

Rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował PAP w środę rano, że sytuacja na S7 została opanowana. - Na drodze w kierunku Gdańska ruch jest niewielki, płynny, a w kierunku Warszawy samochody poruszają się powoli, ale jadą. Sytuacja jest opanowana- powiedział.

Jak dodał, policjanci wciąż monitorują trasę, by w razie konieczności reagować, gdy samochody ciężarowe będą miały kłopot z dalszą jazdą.

Rzeczniczka ostródzkiej policji Anna Karczewska dodała, że zadaniem służb, było udrożnienie ruchu, tak by samochody osobowe przejechały. Tiry ściągane były na prawy pas, by dać miejsce dla samochodów osobowych - poinformowała.

Tuż po północy Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że ruch na trasie S7 w powiecie ostródzkim jest stopniowo przywracany.

Policja i służby drogowe starały się tworzyć na S7 korytarze życia, którymi auta osobowe mogły wyjechać z zasypanej drogi. W tym celu pod prąd - pod eskortą policji - wjeżdżały na drogę pługopiaskarki. Ich pracę szybko niweczył padający śnieg i wiatr zawiewający na drogę śnieg z pól.

Trasę S7 w okolicach Rychnowa we wtorek po południu zablokowały w obu kierunkach tiry, które nie mogły podjechać pod wzniesienia.

Poziom rzeki Elbląg nieco powyżej stanu ostrzegawczego

Poziom wody w rzece Elbląg w Elblągu wynosił o godz. 7.30 - 594 cm. To nieco powyżej stanu ostrzegawczego - poinformował prezydent Elbląga Michał Missan.

Prezydent Elbląga podziękował służbom i wszystkim zaangażowanym za pracę i gotowość do działania.

Jak podała straż pożarna, sytuacja we Fromborku ustabilizowała się i woda także opadła.

Stan ostrzegawczy dla rzeki Elbląg wynosi 590 cm a stan alarmowy 610 cm. Wysoki stan wód w rzece Elbląg przekraczający stan alarmowy oraz w porcie we Fromborku na Zalewie Wiślanym był związany z tak zwaną cofką, gdy silny wiatr z północy wpycha wody w głąb lądu.

W Elblągu rękawy przeciwpowodziowe rozłożone są na Bulwarze Zygmunta Augusta. Chodzi o to, by nie dopuścić do wylania się wody w mieście. Rozkładano także worki z piaskiem.

We Fromborku strażacy układali worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej. Tam wdzierała się woda z Zalewu Wiślanego. Policja wydała zalecenia mieszkańcom, prosiła m.in. o pozostanie w domach i o usunięcie samochodów z terenów zagrożonych zalaniem.

Woda z Zalewu Wiślanego przelewała się też przez nadbrzeże portowe w Suchaczu.

Jak poinformował PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, w związku z wysokim stanem wód na terenie gminy Elbląg prowadzony jest monitoring rzek i cieków wodnych.

Trudna sytuacja drogowa w Olsztynie; apel by korzystać z komunikacji miejskiej

Władze Olsztyna zaapelowały do mieszkańców, by nie wybierali się dziś samochodami w podróż ale korzystali z komunikacji miejskiej. Przekazano, że aż do odwołania nie będzie kontroli biletów w autobusach i tramwajach.

Na portalu społecznościowym samorząd Olsztyna poinformował, że w ten sposób będzie można realnie rozładować sytuację na ulicach.

- Wiemy, że są opóźnienia i że warunki są trudne, ale dziś jeździcie bez dodatkowej presji. Jeśli możecie, przesiądźcie się do komunikacji miejskiej, bo to naprawdę robi różnicę - poinformowali urzędnicy.

Śnieg pada nieprzerwanie przez całą noc, a prognozy mówią nawet o 60 cm pokrywy śnieżnej.

- To są warunki ekstremalne. Przy takiej skali opadów istnieje realne ryzyko, że nie wszędzie uda się utrzymać pełną przejezdność, nawet na głównych arteriach. To nie jest kwestia zaniedbań, a skali zjawiska, z jaką nie mamy do czynienia co roku - podkreślili urzędnicy magistratu.

Jak poinformowali, najmocniej zasypane są południowe i zachodnie części Olsztyna, znacznie gorzej niż na północy. Tam, gdzie śniegu jest najwięcej, drogi dwupasmowe są i będą utrzymywane w standardzie jednego przejezdnego pasa, z zachowaniem przejazdu przez skrzyżowania i lewoskręty.

Lotnisko Chopina: możliwe opóźnienia lotów z powodu konieczności odladzania samolotów

Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą spodziewać się opóźnionych lotów ze względu na konieczność odladzania samolotów przed startem - poinformował w środę PAP Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

- Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - powiedział Rudzki. Dodał, że nie jest ona jednak zaplanowana w rozkładzie lotów, dlatego można się spodziewać opóźnionych startów.

IMGW: sytuacja hydrologiczna i pogodowa stabilizuje się

Jak przekazał IMGW, poprawia się sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich. Aktywne pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w pięciu województwach - w pasie od Żuław po Mazowsze oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południowych krańcach Polski.

W środowy poranek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.

W przypadku ostrzeżeń meteorologicznych, aktywne pozostają przed intensywnymi opadami śniegu I, II i III stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnim krańcu pomorskiego. Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).

Dla południowych obszarów województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h.

O godz. 9 kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zagrożeniami pogodowymi

O godz. 9 ma się odbyć kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zagrożeniami pogodowymi. Według MSWiA, do północy we wtorek służby podjęły 381 interwencji związanych z usuwaniem skutków fatalnej pogody - najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim; w środę do godz. 6 podjęto 22 takie interwencje.

W planowanej na 9 odprawie z kierownictwem MSWiA będą uczestniczyć m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja pogodowa, hydrologiczna oraz na drogach i kolei jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych MSWiA, przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA.