Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona

Zapewnia wiceminister infrastruktury.

Ruch na drodze ekspresowej S7 w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim w kierunku Gdańska i Warszawy został udrożniony i odbywa się jednym pasem - poinformował w środę rano wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Według niego służby robią wszystko, aby jeszcze dziś trasa była całkowicie udrożniona.

- W godzinach nocnych na najbardziej newralgicznych odcinkach pracowało 21 pługopiaskarek, dziś będą tam skierowane dodatkowe ciężkie pługi z wirnikiem, chcemy jak najszybciej doprowadzić do pełnej przejezdności tej drogi (). Mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym doprowadzimy do pełnej przejezdności S7 - zapowiedział wiceminister podczas briefingu w Krakowie.

Według niego prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są korzystne dla tego odcinka drogi S7 - wciąż prognozowane są tam opady śniegu, ale w ciągu dnia mają one zanikać.

Bukowiec przypomniał, że najtrudniejsza sytuacja była wczoraj wieczorem i w nocy na odcinkach drogi S7 w powiecie ostródzkim w woj. warmińsko-mazurskim oraz w okolicach Mławy w woj. mazowieckim. Trasa była nieprzejezdna, a samochody utknęły w wielokilometrowych korkach.

Zdaniem wiceszefa resortu infrastruktury na sytuację tę złożyły się intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem. Ponadto działania służb utrudniały auta ciężarowe, które utykając na podjazdach, blokowały ruch. Wszystko to - tłumaczył Bukowiec - uniemożliwiało tworzenie tzw. korytarzy życia, dzięki którym służby mogłyby dotrzeć w rejony, gdzie sytuacja była najgorsza.

Według niego z czasem udało się utworzyć te korytarze, którymi pługopiaskarki GDDKiA dotarły na najbardziej zasypane śniegiem fragmenty S7.

- W nocy dało to możliwość ewakuacji pojazdów, które utknęły w zaspach. Dzięki tym działaniom na drodze S7 w kierunku warszawskim i gdańskim ruch odbywa się jednym pasem. Ruch ten nie jest intensywny ze względu na padający śnieg, ale pojazdy mogą się poruszać tą drogą. Podobna sytuacja jest w rejonie Mławy, gdzie tiry tarasowały przejazd - tam ruch odbywa się teraz w miarę płynnie, choć pojazdy poruszają się powoli - wskazał wiceminister.

Zaznaczył, że cały czas pada śnieg, w całym kraju na drogach krajowych pracuje blisko 3 tys. pojazdów utrzymania ruchu. Najwięcej pracy mają one w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim.

Bukowiec opierając się na prognozach IMGW, ocenił, że opady śniegu będą nadal trwać, chociaż ich intensywność będzie mniejsza. Zaapelował do kierowców pojazdów ciężarowych, aby w miarę możliwości omijali drogę S7 na północy kraju i wybierali inne trasy, np. autostradę A1.

- Pocieszające jest, że w zdarzeniach w dniu wczorajszym i w nocy nikt nie ucierpiał - powiedział Bukowiec i podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w akcję.

Obecny na briefingu wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zaznaczył, że w województwie małopolskim wszystkie drogi są przejezdne, a w wczoraj występowały jedynie drobne utrudnienia w południowej części województwa, ale były one na bieżąco usuwane.

W środę - wskazał wojewoda - możliwe są zamiecie śnieżne w południowej części województwa. - Zwracamy na to szczególną uwagę, służby są przygotowane na to aby tam reagować - zapewnił.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Maciej Ostrowski zapewnił, że sytuacja na drogach krajowych w regionie jest stabilna. Zaapelował do osób wybierających się na sylwestrowo-noworoczny wypoczynek w rejonach górskich o zachowanie szczególnej ostrożności. Według niego główna trasa prowadząca w góry, czyli Zakopianka, jest czarna, ale od rana doszło na niej już do dwóch wypadków z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków i niewłaściwego ogumienia. (PAP)

rgr/ mmu/

PAP |

dodane 31.12.2025 13:27

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .

Abp Tadeusz Wojda SAC.

Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r.

Trzeba docierać do tych, którzy są poza Kościołem.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

Odległość Ziemia-Słońce wyniesie wtedy...

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

Alarmujący raport UNICEF.

Tradycyjnie

Śląskie: Piecem po kieszeni

Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.

Tymczasem po rosyjskim ataku na Odessę....

UE: Rosja odwraca uwagę od kwestii pokoju

Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.

Bp Artur Ważny

Bp Ważny: zmiany w organizacji lekcji religii negatywnie wpłynęły na frekwencję

Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.

Służby na miejscu zatoru na S7

Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona

Zapewnia wiceminister infrastruktury.

Na krakowskich ulicach

Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

A to Polska właśnie

83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce

"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

