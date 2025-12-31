info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji
rss newsletter facebook twitter

Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Na krakowskich ulicach  
Miłosz Kluba /Foto Gość Na krakowskich ulicach

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

 Za niespełna dwa tygodnie wejdą w życie nowe przepisy, na mocy których w autobusach i tramwajach w Krakowie zakazane będzie nie tylko granie na instrumentach muzycznych i korzystanie z radioodbiorników, ale także prowadzenie rozmów i puszczanie muzyki ze smartfonów w trybie głośnomówiącym.

Jak poinformował krakowski magistrat, zmianę przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie uchwalili miejscy radni podczas sesji 17 grudnia, a 29 grudnia została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni, czyli 12 stycznia 2026 r.

Celem zmian - wskazano - jest poprawa komfortu osób korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej. Zajęto się nimi po petycji jednego z mieszkańców, postulującego uszczegółowienie katalogu urządzeń elektronicznych, z których korzystanie przez pasażerów autobusów i tramwajów jest zakazane. Dotychczas obowiązywał zapis mówiący, że pasażerom zabrania się m.in. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe.

Nowy zakaz obejmie: granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników oraz użytkowanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawów głośnomówiących lub głośników multimedialnych, w szczególności odtwarzanie multimediów dźwiękowych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe.

Po wejściu w życie nowego prawa w przypadku naruszenia przepisów porządkowych może zostać nałożona opłata dodatkowa w wysokości 200 zł.

Do egzekwowania przepisów porządkowych uprawnieni są kontrolerzy biletów. Jak zaznaczają władze miasta, opłata dodatkowa może zostać nałożona wyłącznie w sytuacji, gdy kontroler bezpośrednio stwierdzi naruszenie przepisów w trakcie kontroli w pojeździe. Nie ma możliwości nakładania opłat na podstawie zgłoszeń lub nagrań przesyłanych po fakcie ani wtedy, gdy w momencie rozpoczęcia kontroli naruszenie już nie występuje, np. gdy pasażer wyłączył wcześniej muzykę.

Przepisy przewidują, ze w przypadku zakłócania ciszy w pojeździe interweniować może także kierowca lub motorniczy - może on wezwać pasażera do zaprzestania używania urządzenia w trybie głośnomówiącym, a jeżeli polecenie to nie zostanie wykonane, ma prawo nakazać opuszczenie pojazdu. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 31.12.2025 14:04

TAGI| PAP, PRAWO, SAMORZĄD, TRANSPORT

PRZECZYTAJ TAKŻE
Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona | Śląskie: Piecem po kieszeni | Nowe prawo dla ochrony dzieci | Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc | TSUE: Polski TK naruszył prawo Unii, nie respektując naszych wyroków
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .

Abp Tadeusz Wojda SAC.

Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r.

Trzeba docierać do tych, którzy są poza Kościołem.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

Odległość Ziemia-Słońce wyniesie wtedy...

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

Alarmujący raport UNICEF.

Tradycyjnie

Śląskie: Piecem po kieszeni

Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.

Tymczasem po rosyjskim ataku na Odessę....

UE: Rosja odwraca uwagę od kwestii pokoju

Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.

Bp Artur Ważny

Bp Ważny: zmiany w organizacji lekcji religii negatywnie wpłynęły na frekwencję

Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.

Służby na miejscu zatoru na S7

Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona

Zapewnia wiceminister infrastruktury.

Na krakowskich ulicach

Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

A to Polska właśnie

83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce

"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 