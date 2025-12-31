Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

Za niespełna dwa tygodnie wejdą w życie nowe przepisy, na mocy których w autobusach i tramwajach w Krakowie zakazane będzie nie tylko granie na instrumentach muzycznych i korzystanie z radioodbiorników, ale także prowadzenie rozmów i puszczanie muzyki ze smartfonów w trybie głośnomówiącym.

Jak poinformował krakowski magistrat, zmianę przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie uchwalili miejscy radni podczas sesji 17 grudnia, a 29 grudnia została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni, czyli 12 stycznia 2026 r.

Celem zmian - wskazano - jest poprawa komfortu osób korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej. Zajęto się nimi po petycji jednego z mieszkańców, postulującego uszczegółowienie katalogu urządzeń elektronicznych, z których korzystanie przez pasażerów autobusów i tramwajów jest zakazane. Dotychczas obowiązywał zapis mówiący, że pasażerom zabrania się m.in. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe.

Nowy zakaz obejmie: granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników oraz użytkowanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawów głośnomówiących lub głośników multimedialnych, w szczególności odtwarzanie multimediów dźwiękowych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe.

Po wejściu w życie nowego prawa w przypadku naruszenia przepisów porządkowych może zostać nałożona opłata dodatkowa w wysokości 200 zł.

Do egzekwowania przepisów porządkowych uprawnieni są kontrolerzy biletów. Jak zaznaczają władze miasta, opłata dodatkowa może zostać nałożona wyłącznie w sytuacji, gdy kontroler bezpośrednio stwierdzi naruszenie przepisów w trakcie kontroli w pojeździe. Nie ma możliwości nakładania opłat na podstawie zgłoszeń lub nagrań przesyłanych po fakcie ani wtedy, gdy w momencie rozpoczęcia kontroli naruszenie już nie występuje, np. gdy pasażer wyłączył wcześniej muzykę.

Przepisy przewidują, ze w przypadku zakłócania ciszy w pojeździe interweniować może także kierowca lub motorniczy - może on wezwać pasażera do zaprzestania używania urządzenia w trybie głośnomówiącym, a jeżeli polecenie to nie zostanie wykonane, ma prawo nakazać opuszczenie pojazdu.