"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".
83 byłych więźniów politycznych, zwolnionych w grudniu przez władze Białorusi, złożyło wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową w Polsce - podał w środę wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego (ZGP) Paweł Łatuszka na X.
"Od 19 grudnia wszystkich 83 zwolnionych więźniów politycznych, którzy postanowili pozostać w Polsce, zwróciło się o ochronę międzynarodową" - napisał Łatuszka na X.
Opozycjonista podziękował polskim resortom spraw wewnętrznych i zagranicznych, a także polskiej Straży Granicznej i Urzędowi ds. Cudzoziemców za solidarność i skuteczną pomoc deportowanym Białorusinom. "Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi" - zaznaczył.
Radio Swaboda podało, powołując się na biuro prasowe ZGP, że wnioski o ochronę prawną byli więźniowie polityczni złożyli w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.
"Polska Straż Graniczna wyraziła gotowość przyjmowania dokumentów także w weekend (...) aż do początku dni świątecznych, aby jak najbardziej przyczynić się do przyśpieszenia procedury legalizacji (pobytu - PAP) w Polsce" - podkreśliło Radio Swaboda.
13 grudnia białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych pod warunkiem, że opuszczą Białoruś. Znaleźli się wśród nich m.in. obywatel Polski Roman Gałuza, białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki.
Do zwolnienia doszło dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej białoruskie media przekazały, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje na potas z Białorusi. Sól potasu jest kluczowym składnikiem nawozów, a Białoruś jest jej wiodącym producentem.
Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.
Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.
Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".
"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .
Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.
Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.
RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.
Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.
Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.