"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

83 byłych więźniów politycznych, zwolnionych w grudniu przez władze Białorusi, złożyło wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową w Polsce - podał w środę wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego (ZGP) Paweł Łatuszka na X.

"Od 19 grudnia wszystkich 83 zwolnionych więźniów politycznych, którzy postanowili pozostać w Polsce, zwróciło się o ochronę międzynarodową" - napisał Łatuszka na X.

Opozycjonista podziękował polskim resortom spraw wewnętrznych i zagranicznych, a także polskiej Straży Granicznej i Urzędowi ds. Cudzoziemców za solidarność i skuteczną pomoc deportowanym Białorusinom. "Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi" - zaznaczył.

Radio Swaboda podało, powołując się na biuro prasowe ZGP, że wnioski o ochronę prawną byli więźniowie polityczni złożyli w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

"Polska Straż Graniczna wyraziła gotowość przyjmowania dokumentów także w weekend (...) aż do początku dni świątecznych, aby jak najbardziej przyczynić się do przyśpieszenia procedury legalizacji (pobytu - PAP) w Polsce" - podkreśliło Radio Swaboda.

13 grudnia białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych pod warunkiem, że opuszczą Białoruś. Znaleźli się wśród nich m.in. obywatel Polski Roman Gałuza, białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki.

Do zwolnienia doszło dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej białoruskie media przekazały, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje na potas z Białorusi. Sól potasu jest kluczowym składnikiem nawozów, a Białoruś jest jej wiodącym producentem.