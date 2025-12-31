info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » 83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce
rss newsletter facebook twitter

83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce

A to Polska właśnie  
Roman Koszowski /Foto Gość A to Polska właśnie

"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

 83 byłych więźniów politycznych, zwolnionych w grudniu przez władze Białorusi, złożyło wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową w Polsce - podał w środę wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego (ZGP) Paweł Łatuszka na X.

"Od 19 grudnia wszystkich 83 zwolnionych więźniów politycznych, którzy postanowili pozostać w Polsce, zwróciło się o ochronę międzynarodową" - napisał Łatuszka na X.

Opozycjonista podziękował polskim resortom spraw wewnętrznych i zagranicznych, a także polskiej Straży Granicznej i Urzędowi ds. Cudzoziemców za solidarność i skuteczną pomoc deportowanym Białorusinom. "Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi" - zaznaczył.

Radio Swaboda podało, powołując się na biuro prasowe ZGP, że wnioski o ochronę prawną byli więźniowie polityczni złożyli w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

"Polska Straż Graniczna wyraziła gotowość przyjmowania dokumentów także w weekend (...) aż do początku dni świątecznych, aby jak najbardziej przyczynić się do przyśpieszenia procedury legalizacji (pobytu - PAP) w Polsce" - podkreśliło Radio Swaboda.

13 grudnia białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych pod warunkiem, że opuszczą Białoruś. Znaleźli się wśród nich m.in. obywatel Polski Roman Gałuza, białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki.

Do zwolnienia doszło dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej białoruskie media przekazały, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje na potas z Białorusi. Sól potasu jest kluczowym składnikiem nawozów, a Białoruś jest jej wiodącym producentem.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 31.12.2025 13:52

TAGI| BIAŁORUŚ, DYPLOMACJA, PAP, PRAWA CZŁOWIEKA, UCHODŹCY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w. | UE: Rosja odwraca uwagę od kwestii pokoju | UE ostrzegła Izrael | RPA, Rosja, Chiny i Iran gromadzą floty u południowych brzegów Afryki | ZEA: Emirackie siły antyterrorystyczne zostaną wycofane z Jemenu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .

Abp Tadeusz Wojda SAC.

Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r.

Trzeba docierać do tych, którzy są poza Kościołem.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

Odległość Ziemia-Słońce wyniesie wtedy...

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

Alarmujący raport UNICEF.

Tradycyjnie

Śląskie: Piecem po kieszeni

Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.

Tymczasem po rosyjskim ataku na Odessę....

UE: Rosja odwraca uwagę od kwestii pokoju

Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.

Bp Artur Ważny

Bp Ważny: zmiany w organizacji lekcji religii negatywnie wpłynęły na frekwencję

Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.

Służby na miejscu zatoru na S7

Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona

Zapewnia wiceminister infrastruktury.

Na krakowskich ulicach

Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

A to Polska właśnie

83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce

"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 