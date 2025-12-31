info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem
IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

PAP/Tomasz Waszczuk Okolice Olsztyna, 31.12.2025.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu oraz przed silnym mrozem i opadami marznącymi, a RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert przed zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Jak napisano w komunikacie, wystąpią trudne warunki drogowe oraz możliwe przerwy w dostawie prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w środę informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.

Aktywne pozostają też ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu I i II stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenie I stopnia wydano również dla zachodniego krańca województwa dolnośląskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).

Na portalu X Instytut poinformował również, że na Pomorzu, Warmii i części Mazowsza opady po południu będą słabnąć, ale nadal będą występować.

W zachodniej części kraju od wieczora obowiązywać będą alerty I stopnia przed opadami marznącymi. Ostrzeżenia wydano dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, części wielkopolskiego i opolskiego. Pozostaną w mocy do 1 stycznia do godz. 6.

Na północnym wschodzie Instytut ostrzega przed silnym mrozem. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tych obszarach temperatura w nocy spadnie nawet do minus 17 st. C.

Dla południowych obszarów województwa małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h. (PAP)

PAP

31.12.2025

TAGI| IMIGW, PAP, POGODA, WARUNKI

