IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem  

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu oraz przed silnym mrozem i opadami marznącymi, a RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert przed zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Jak napisano w komunikacie, wystąpią trudne warunki drogowe oraz możliwe przerwy w dostawie prądu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w środę informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.
Aktywne pozostają też ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu I i II stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenie I stopnia wydano również dla zachodniego krańca województwa dolnośląskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).
Na portalu X Instytut poinformował również, że na Pomorzu, Warmii i części Mazowsza opady po południu będą słabnąć, ale nadal będą występować.
W zachodniej części kraju od wieczora obowiązywać będą alerty I stopnia przed opadami marznącymi. Ostrzeżenia wydano dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, części wielkopolskiego i opolskiego. Pozostaną w mocy do 1 stycznia do godz. 6.
Na północnym wschodzie Instytut ostrzega przed silnym mrozem. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tych obszarach temperatura w nocy spadnie nawet do minus 17 st. C.
Dla południowych obszarów województwa małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h. (PAP)
