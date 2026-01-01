Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r.

Trzeba dostosować formę przekazu Ewangelii do współczesnego człowieka oraz docierać do tych, którzy żyją na marginesie czy nawet poza Kościołem - powiedział PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. Przyznał, że wyzwaniem jest spadek religijności młodych.

Wśród wyzwań stojących przed Kościołem katolickim w Polsce przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda w rozmowie z PAP wymienił m.in. spadające zaufanie do Kościoła jako instytucji, co - jak ocenił - "wiąże się z koniecznością odnowy wewnętrznej i większej przejrzystości oraz dostosowaniem przekazu do współczesnego człowieka".

Wśród innych wyzwań stojących przed Kościołem w nowym roku abp Wojda wskazał spadek religijności, zwłaszcza młodych ludzi, katechezę w parafiach i religię w szkołach.

- Odpowiedzią na to będzie rozpoczęcie procesu konkretnej formacji duchowej wiernych tak, aby stawali się liderami wspólnot kościelnych, a także docierali do tych, którzy żyją gdzieś na marginesie czy nawet poza Kościołem - powiedział PAP abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że w 2026 r. przypada jubileusz 200-lecia Żywego Różańca, do którego przynależy blisko 3 mln Polaków. Natomiast w 2027 roku obchodzona będzie 150. rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie - jedynych w Polsce uznanych przez Stolicę Apostolską.

Z danych Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za 2024 r. wynika m.in., że w ub. roku nastąpił spadek (o 27,6 p. proc. w stosunku do roku 2023) liczby osób, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania. W 2024 r. przyjęło go 213 tys. osób.

Na lekcje religii w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 75,6 proc uczniów, podczas gdy rok wcześniej 78,6 proc.