Kilkanaście ofiar sylwestrowego pożaru w Szwajcarii będzie hospitalizowane w Polsce?

Kilkanaście ofiar sylwestrowego pożaru w Szwajcarii będzie hospitalizowane w Polsce?  
PAP/EPA/ANTHONY ANEX Flaga opuszczona do połowy masztu na jednym z gmachów szwajcarskiej administracji publicznej.

Gotowość takiej pomocy wyraził premier.

Premier Donald Tusk przekazał w piątek wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie podkreślając, że Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność. Zapewnił gotowość Polski do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej poszkodowanym.

Tusk na portalu X podkreślił, że Polska, na prośbę Szwajcarii, jest gotowa udzielić specjalistycznej pomocy dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach. Już teraz podobnej pomocy udzieliły Włochy - wielu spośród poszkodowanych przebywa m.in. w szpitalach w Mediolanie.

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji ponad 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko. Przyczyna pożaru pozostaje niejasna, chociaż władze wykluczyły atak terrorystyczny.

PAP

dodane 02.01.2026 10:20

