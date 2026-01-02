Premier Donald Tusk przekazał w piątek wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie podkreślając, że Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność. Zapewnił gotowość Polski do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej poszkodowanym.

Tusk na portalu X podkreślił, że Polska, na prośbę Szwajcarii, jest gotowa udzielić specjalistycznej pomocy dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach. Już teraz podobnej pomocy udzieliły Włochy - wielu spośród poszkodowanych przebywa m.in. w szpitalach w Mediolanie.

Nowe zdjęcie pokazuje moment wybuchu pożaru w klubie w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana – zginęło ponad 40 młodych osób, a 115 zostało rannych; ogień miał zostać przypadkowo zaprószony, gdy zapaliła się pianka wygłuszająca umieszczona w suficie lokalu. pic.twitter.com/f3WBi6TIDp — Remiza.pl (@remizacompl) 2 stycznia 2026

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji ponad 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko. Przyczyna pożaru pozostaje niejasna, chociaż władze wykluczyły atak terrorystyczny.