Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych  

Ze wstępnych danych wynika, że w ubiegłym roku na polskich drogach doszło do 21 tys. wypadków; zginęło ponad 1,6 tys. osób, a ponad 24,7 tys. odniosło obrażenia; wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych było mniej niż w 2024 r. - poinformował PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

W 2025 r. wykryto natomiast więcej nietrzeźwych kierowców, ale przy znacznie większej liczbie przeprowadzonych badań na zwartość alkoholu.

- Wstępnie rok zakończyliśmy bilansem 21 tys. wypadków, 1651 ofiar śmiertelnych i 24 715 osób rannych - powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że w stosunku do roku 2024 było mniej o 519 wypadków, mniej o 245 ofiar śmiertelnych i mniej o 67 rannych.

Policjanci zanotowali natomiast 95 262 nietrzeźwych kierujących. To o 2938 wykrytych nietrzeźwych więcej, ale przy znacznie większej liczbie badań na zawartość alkoholu. W 2025 roku takich badań przeprowadzono 17 902 284, a w 2024 roku 16 038 095.

- Trzeba pamiętać o tym, że są to dane wstępne, ale odnotowujemy stałą i systematyczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - przekazał podinsp. Robert Opas. Zwrócił również uwagę, że w ostatnim czasie także Komisja Europejska pozytywnie oceniła postępy Polski w kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego, wskazując na największy spadek liczby ofiar śmiertelnych w UE w ciągu ostatnich 5 lat - o 35 proc. w stosunku do 2019 r.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku doszło do 21 519 wypadków drogowych. Zginęło 1896 osób, a 24 782 osoby zostały ranne, z czego 7796 osób odniosło ciężkie obrażenia. (PAP)

