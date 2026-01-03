TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach  

- Coraz więcej osób wchodzi w góry po zmroku. To zwiększa ryzyko dla turystów i jednocześnie wpływa na przyrodę, w tym na nocną aktywność wielu gatunków zwierząt. Dlatego TPN analizuje możliwość wprowadzenia całorocznego zakazu poruszania się po szlakach nocą - podkreślił w rozmowie z PAP dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Obecnie zakaz ten obowiązuje tylko w sezonie letnim. Według regulaminu TPN poruszanie się po szlakach po zapadnięciu zmroku do świtu jest zabronione od początku marca do końca listopada. Ograniczenie to ma chronić zwierzęta, w tym budzące się po zimie i rozpoczynające okres godowy. Nocne ograniczenie turystyki umożliwia też zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania i odpoczynku. Przyrodnicy przypominają przy tym, że wędrówki nocą mogą być niebezpieczne dla turystów, ponieważ dzikie zwierzęta są wtedy bardziej aktywne.

Problemy z nocnymi wyprawami w Tatry odnotowano m.in. w sylwestrową noc, kiedy turyści licznie wybierali się w góry po zmroku. Odnotowano wtedy dwa incydenty związane z użyciem fajerwerków - na Sarniej Skałce i w rejonie schroniska nad Morskim Okiem - oraz szereg drobnych naruszeń regulaminu parku. Niektóre zakończyły się mandatami, inne - pouczeniami. - Teren parku nocą nie jest przestrzenią do hucznej celebracji Nowego Roku - zaznaczył Ziobrowski.

Zakaz używania rac i fajerwerków oraz hałasowania wynika z ustawy o ochronie przyrody, która zabrania m.in. używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora parku. Odpalenie fajerwerków może odbywać się wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska. TPN przypomina, że za użycie rac i fajerwerków grozi kara grzywny do 500 zł, przy kumulacji wykroczeń - do 1 tys. zł, a w przypadku poważniejszych naruszeń lub odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł.

W polskich Tatrach jest dostępnych 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych po bardzo trudne, wyposażone w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlaki są oznaczone pięcioma kolorami: czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym; kolory nie wskazują stopnia trudności.