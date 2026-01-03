info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach
rss newsletter facebook twitter

TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach

TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach  
Roman Koszowski /Foto Gość Tatry, Morskie Oko.

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) rozważa wprowadzenie całorocznego zakazu poruszania się po szlakach nocą. To rezultat sylwestrowych incydentów i rosnącej popularności nocnych wyjść w Tatry.

- Coraz więcej osób wchodzi w góry po zmroku. To zwiększa ryzyko dla turystów i jednocześnie wpływa na przyrodę, w tym na nocną aktywność wielu gatunków zwierząt. Dlatego TPN analizuje możliwość wprowadzenia całorocznego zakazu poruszania się po szlakach nocą - podkreślił w rozmowie z PAP dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Obecnie zakaz ten obowiązuje tylko w sezonie letnim. Według regulaminu TPN poruszanie się po szlakach po zapadnięciu zmroku do świtu jest zabronione od początku marca do końca listopada. Ograniczenie to ma chronić zwierzęta, w tym budzące się po zimie i rozpoczynające okres godowy. Nocne ograniczenie turystyki umożliwia też zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania i odpoczynku. Przyrodnicy przypominają przy tym, że wędrówki nocą mogą być niebezpieczne dla turystów, ponieważ dzikie zwierzęta są wtedy bardziej aktywne.

Problemy z nocnymi wyprawami w Tatry odnotowano m.in. w sylwestrową noc, kiedy turyści licznie wybierali się w góry po zmroku. Odnotowano wtedy dwa incydenty związane z użyciem fajerwerków - na Sarniej Skałce i w rejonie schroniska nad Morskim Okiem - oraz szereg drobnych naruszeń regulaminu parku. Niektóre zakończyły się mandatami, inne - pouczeniami. - Teren parku nocą nie jest przestrzenią do hucznej celebracji Nowego Roku - zaznaczył Ziobrowski.

Zakaz używania rac i fajerwerków oraz hałasowania wynika z ustawy o ochronie przyrody, która zabrania m.in. używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora parku. Odpalenie fajerwerków może odbywać się wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska. TPN przypomina, że za użycie rac i fajerwerków grozi kara grzywny do 500 zł, przy kumulacji wykroczeń - do 1 tys. zł, a w przypadku poważniejszych naruszeń lub odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł.

W polskich Tatrach jest dostępnych 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych po bardzo trudne, wyposażone w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlaki są oznaczone pięcioma kolorami: czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym; kolory nie wskazują stopnia trudności.

Tatrzańska Świątynia Lodowa: w tym sezonie wyrzeźbiono bazylikę św. Jana na Lateranie

02.01.2026 07:47

Gdzie jeszcze poza Rzymem można zobaczyć Bazylikę św. Jana na Lateranie? Odpowiedź na to pytanie zaskakuje: w Tatrach Wysokich, na Hrebienoku. »

Tatrzańska Świątynia Lodowa: w tym sezonie wyrzeźbiono bazylikę św. Jana na Lateranie
«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.01.2026 08:42

TAGI| EKOLOGIA, PAP, TURYSTYKA, ZASOBY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Tatrzańska Świątynia Lodowa: w tym sezonie wyrzeźbiono bazylikę św. Jana na Lateranie | Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych | Śląskie: Piecem po kieszeni | Tatry: Seria groźnych wypadków w święta | Kolejny odwiert geotermalny dla Zakopanego
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzienniczek wdzięczności

Maria Sołowiej

Dzienniczek wdzięczności

Nowy Rok i jego okolice zwykle są czasem dobrych postanowień. Co by tu przedsięwziąć? Może zrzucić zbędne kilogramy, radykalnie skrócić czas marnowany na – prawie już nałogowe- rozwiązywanie krzyżówek?

Takie to nasze życie jest

Andrzej Macura

Takie to nasze życie jest

Tragedie uzmysławiają nam, że warto poszukać naprawdę dobrego ubezpieczenia.

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Agencje: w Caracas słychać eksplozje i przelatujące samoloty

Agencje: w Caracas słychać eksplozje i przelatujące samoloty

Ani strona amerykańska, ani władze Wenezueli nie skomentowały dotąd wybuchów.

Szwajcaria: W "hangarze bólu" rodziny czekają na informacje o bliskich

Szwajcaria: W "hangarze bólu" rodziny czekają na informacje o bliskich

Po pożarze w Crans-Montanie

TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach

TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach

To rezultat sylwestrowych incydentów i rosnącej popularności nocnych wyjść w Tatry.

Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych

Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych

Zginęło ponad 1,6 tys. osób.

2026 ogłoszony został rokiem bł. matki Róży Czackiej

2026 ogłoszony został rokiem bł. matki Róży Czackiej

Prekursorki polskiej tyflologii.

DRK oskarża Rwandę o zabicie 1500 cywilów w ciągu grudnia

DRK oskarża Rwandę o zabicie 1500 cywilów w ciągu grudnia

To celowe atakowanie ludności cywilnej.

Kilkanaście ofiar sylwestrowego pożaru w Szwajcarii będzie hospitalizowane w Polsce?

Kilkanaście ofiar sylwestrowego pożaru w Szwajcarii będzie hospitalizowane w Polsce?

Gotowość takiej pomocy wyraził premier.

Podczas Mszy w Crans-Montana za ofiary tragedii

Szwajcaria: Naoczni świadkowie o pożarze w Crans-Montanie

Dramatyczne sceny, trudna ewakuacja.

Już 47 ofiar śmiertelnych pożaru na zabawie sylwestrowej w Szwajcarii

Już 47 ofiar śmiertelnych pożaru na zabawie sylwestrowej w Szwajcarii

Ofiary to głównie osoby w wieku 18-26 lat. Liczba ofiar może wzrosnąć. Pożar został wzniecony prawdopodobnie przez iskrę z zimnych ogni.

"Rz": Inwazja cybergangów ze Wschodu

"Rz": Inwazja cybergangów ze Wschodu

"Na bankowca" i "na inwestycje".

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
0°C Sobota
dzień
1°C Sobota
wieczór
-1°C Niedziela
noc
-1°C Niedziela
rano
wiecej »
 