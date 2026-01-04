info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu: może spaść ponad pół metra
rss newsletter facebook twitter

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu: może spaść ponad pół metra

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu: może spaść ponad pół metra  
PAP/Piotr Kowala Koszalin, 3 stycznia.

Ostrzeżenia III i II stopnia dotyczą głównie terenów na północy i północnym wschodzie kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed prognozowanymi regionalnie na niedzielę intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W wielu powiatach na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia III oraz II stopnia - miejscami możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o pół metra.

Od godz. 7 w niedzielę obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm.

Na pozostałym obszarze wybrzeża obowiązują alerty II i I stopnia przed opadami śniegu - tam przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-30 cm. W mocy pozostają także ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego.

W niedzielę rano dla położonych nad Bałtykiem powiatów na wschodzie woj. zachodnio-pomorskiego oraz zachodzie woj. pomorskiego zaczęły także obowiązywać ostrzeżenia II stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h.

Alerty pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 7.

Na wybrzeżu do poniedziałkowego poranka obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną na wybrzeżu oraz na Zalewie Szczecińskim, przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W związku z prognozowanymi zjawiskami, w sobotę alert wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - także on obowiązywać będzie do poniedziałkowego poranka. RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu, jakie mogą wystąpić w części województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Dla południowych powiatów woj. pomorskiego oraz południowego wschodu woj. zachodnio-pomorskiego wydane zostały ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami. Alerty I stopnia w związku tym zjawiskiem ogłoszono również dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego oraz powiatów na północnych i południowych krańcach woj. śląskiego i małopolskiego.

Na przeważającym obszarze kraju zawieje i zamiecie spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 55 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 20 w niedzielę.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 04.01.2026 10:22

TAGI| IMIGW, OSTRZEŻENIE, PAP, POGODA, WARUNKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Rubio: Blokada Wenezueli będzie kontynuowana, dopóki władze nie spełnią naszych warunków | Agencje: w Caracas słychać eksplozje i przelatujące samoloty | Szwajcaria: W "hangarze bólu" rodziny czekają na informacje o bliskich | TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach | Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Niebanalnie

ks. Leszek Smoliński

Niebanalnie

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, jaką rolę zajmuje w naszej kulturze język ojczysty, który - także w odniesieniu do znaczeń słów czy ich zapisów wciąż przechodzi ewolucję.

Dzienniczek wdzięczności

Maria Sołowiej

Dzienniczek wdzięczności

Nowy Rok i jego okolice zwykle są czasem dobrych postanowień. Co by tu przedsięwziąć? Może zrzucić zbędne kilogramy, radykalnie skrócić czas marnowany na – prawie już nałogowe- rozwiązywanie krzyżówek?

Takie to nasze życie jest

Andrzej Macura

Takie to nasze życie jest

Tragedie uzmysławiają nam, że warto poszukać naprawdę dobrego ubezpieczenia.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Rubio: Blokada Wenezueli będzie kontynuowana, dopóki władze nie spełnią naszych warunków

Rubio: Blokada Wenezueli będzie kontynuowana, dopóki władze nie spełnią naszych warunków

Waszyngton zamierza wymusić na obecnym reżimie konkretne zmiany polityki, dotyczące walki z przemytem narkotyków, migracji, zarządzania sektorem naftowym i współpracy z wrogami USA.

Papież o sytuacji w Wenezueli: przezwyciężyć przemoc, gwarantując suwerenność kraju

Papież o sytuacji w Wenezueli: przezwyciężyć przemoc, gwarantując suwerenność kraju

Apel w związku z ostatnimi wydarzeniami.

Papież przypomina o nienaruszalnej godności osoby

Papież przypomina o nienaruszalnej godności osoby

Bóg stał się ciałem, dlatego nie ma autentycznego kultu Boga bez troski o ludzkie ciało - wskazał Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. „Jeśli Bóg stał się jednym z nas, każda istota ludzka jest Jego odbiciem, nosi w sobie Jego obraz, strzeże iskry Jego światła” - dodał Ojciec Święty.

Biskupi Wenezueli apelują, by decyzje były podejmowane dla dobra narodu

Biskupi Wenezueli apelują, by decyzje były podejmowane dla dobra narodu

Wenezuelska Konferencja Episkopatu wydała specjalne przesłanie.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu: może spaść ponad pół metra

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu: może spaść ponad pół metra

Ostrzeżenia III i II stopnia dotyczą głównie terenów na północy i północnym wschodzie kraju.

120 lat temu urodził się Roman Brandstaetter

120 lat temu urodził się Roman Brandstaetter

Jego życie i twórczość stanowią jedno z najważniejszych świadectw spotkania judaizmu i chrześcijaństwa.

Agencje: w Caracas słychać eksplozje i przelatujące samoloty

Agencje: w Caracas słychać eksplozje i przelatujące samoloty

Ani strona amerykańska, ani władze Wenezueli nie skomentowały dotąd wybuchów.

Szwajcaria: W "hangarze bólu" rodziny czekają na informacje o bliskich

Szwajcaria: W "hangarze bólu" rodziny czekają na informacje o bliskich

Po pożarze w Crans-Montanie

TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach

TPN rozważa całoroczny zakaz nocnych wędrówek po Tatrach

To rezultat sylwestrowych incydentów i rosnącej popularności nocnych wyjść w Tatry.

Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych

Policja: w ubiegłym roku doszło do 21 tys. wypadków drogowych

Zginęło ponad 1,6 tys. osób.

2026 ogłoszony został rokiem bł. matki Róży Czackiej

2026 ogłoszony został rokiem bł. matki Róży Czackiej

Prekursorki polskiej tyflologii.

DRK oskarża Rwandę o zabicie 1500 cywilów w ciągu grudnia

DRK oskarża Rwandę o zabicie 1500 cywilów w ciągu grudnia

To celowe atakowanie ludności cywilnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-3°C Poniedziałek
noc
-4°C Poniedziałek
rano
-2°C Poniedziałek
dzień
-1°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 