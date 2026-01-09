Kard. Ryś: w ewangelizacji najbardziej przeszkadza brak jedności

Misją chrześcijan jest ewangelizacja; tym, co najbardziej nam przeszkadza w pełnieniu tej misji jest brak jedności, który jest zgorszeniem - powiedział metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś podczas konferencji prasowej zapowiadającej m.in. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W piątek w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja zapowiadająca XXIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz XXVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

W czasie konferencji kard. Ryś zaprezentował przekład nowej Europejskiej Karty Ekumenicznej, która została podpisana 5 listopada 2025 roku w Rzymie. Metropolita krakowski przypomniał, że dokument ten został zaktualizowany po 24 latach. Pierwsza wersja Karty Ekumenicznej powstała z inicjatywy Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i została podpisana w 2001 r.

- Po niemal ćwierć wieku obie strony stwierdziły, że ta pierwsza karta, niezależnie od jej ważności, wymaga uaktualnienia, bo po pierwsze zmieniła się bardzo Europa (...), pojawiły się w Europie zjawiska, o których nie mieliśmy pojęcia na początku XX wieku. No i zmieniła się także niewątpliwie sytuacja Kościołów w Europie. Należałoby tę kartę napisać w nowy sposób - wyjaśnił.

Dodał, że podstawowym celem Karty jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką misję w Europie mają do spełnienia chrześcijanie. - Tą misją jest przede wszystkim ewangelizacja. I to jest misja zalecona nam przez Chrystusa, więc to nie jest opcjonalne. A co najbardziej przeszkadza w nam tej misji chrześcijańskiej? Odpowiedź jest dość oczywista: brak jedności. Brak jedności jest zgorszeniem - ocenił.

Jak zaznaczył Karta Ekumeniczna próbuje wskazać, jakie wyzwania chrześcijanie mogą podjąć razem. Podkreślił, że takimi wyzwaniami są: wojna w Ukrainie, podziały w Europie, problem migracji oraz zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Kard. Ryś poinformował również, że 15 stycznia obchodzony będzie XXIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, w tym roku pod hasłem "Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg - moim Bogiem". Obchody rozpocznie modlitwa za Żydów - obywateli Płocka, ofiary Szoah, w Muzeum Żydów Mazowieckich, której obok kard. Rysia przewodniczyć będzie naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Następnie w płockiej katedrze odbędzie się Nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem rabina Boaza Pasha. Wcześniej otwarta zostanie tam planszowa wystawa archiwaliów, w tym fotografii "Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu zagłady", przygotowana przez United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

- Dzień Judaizmu zawsze ma przede wszystkim służyć chrześcijanom, katolikom w Polsce po to, by uświadamiali sobie głębokie relacje, jakie łączą Kościół z judaizmem, chrześcijan z Żydami. Jest po to, by przypomnieć tę prawdę, którą najpiękniej opisał św. Paweł w Liście do Rzymian, że judaizm pozostaje dla nas korzeniem - podkreślił kard. Ryś.

Wydarzenia związane w Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan przedstawił przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Adam Bab. Przekazał, że tematem tegorocznych obchodów będą słowa: "Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja". Centralne nabożeństwo odbędzie się 24 stycznia 2026 r. o godz. 16.00 w poznańskiej Farze.

Zdaniem bpa Baba wydarzenie to odsyła do samego jądra chrześcijaństwa - modlitwy Chrystusa, który jako pierwszy modlił się o jedność swoich uczniów. - Źródłem jedności jest więc modlitwa Jezusa, a zatem jest ona przede wszystkim darem (...). Jest to jedność, która głęboko połączy różne osoby, odkupione przez Jezusa, zbawione - mówił.

Hierarcha podkreślił, że to sam Bóg oczekuje jedności od chrześcijan po to, by mogli dobrze wypełnić powierzoną im misję niesienia orędzia zbawienia wszystkim narodom.

Poinformował, że materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali wierni Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego oraz Ormiańskich Kościołów Katolickiego i Ewangelickiego. W Warszawie odbędzie się 10 nabożeństw ekumenicznych. Zainauguruje je 18 stycznia o godz. 18.00 modlitwa w kościele starokatolickim mariawitów pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przy ul. Wolskiej 186; 21 stycznia w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela nabożeństwu ekumenicznemu będzie przewodniczył abp. Adrian Galbas.

Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o. dr hab. Wojciech Kluj przekazał, że bezpośrednio po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 26 stycznia - rozpoczną się w Kościele katolickim w Polsce obchody Dnia Islamu.

Zaznaczył, że temat tegorocznych obchodów nawiązuje do przesłania skierowanego do muzułmanów przez Papieską Dykasterię ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie miesiąca postu, ramadanu: "Chrześcijanie i muzułmanie: Kim mamy nadzieję wspólnie się stać". Przypomniał, że centralne uroczystości odbędą się w Domu Misyjnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu.

Wydarzenie rozpocznie się od wysłuchania muzyki Orientu, po którym nastąpi odczytanie fragmentów Biblii i Koranu. Kolejnym punktem obchodów będzie dwugłos chrześcijańsko-muzułmański, po którym zanoszone będą modlitwy: muzułmańska i chrześcijańska.