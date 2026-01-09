info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: przejęliśmy tankowiec na Morzu Karaibskim
USA: przejęliśmy tankowiec na Morzu Karaibskim

Wenezuela  
MIGUEL GUTIERREZ /PAP/EPA Wenezuela
Krewni więźniów politycznych czekają przed więzieniem El Helicoide w Caracas w Wenezueli, 8 stycznia 2026

Tankowiec już wcześniej został obłożony sankcjami USA za transportowanie rosyjskiej ropy.

Dowództwo Południowe (SOUTHCOM), jedno z regionalnych dowództw sił zbrojnych USA, poinformowało, że amerykańskie wojska przejęły w piątek na Morzu Karaibskim tankowiec Olina. To kolejna jednostka zajęta w ramach operacji wymierzonej w Wenezuelę.



Statek został zajęty przez żołnierzy piechoty morskiej i marynarki wojennej, którzy desantowali się na niego z lotniskowca USS Gerald R. Ford - przekazało SOUTHCOM. Dodało, że operacja była wspierana przez grupę okrętów desantowych.

Amerykanie przejęli tankowiec w okolicach Trynidadu i Tobago - przekazała agencja Reutera. Według serwisu śledzącego ruch morski Marinetraffic tankowiec Olina pływa pod banderą Timoru Wschodniego. Jednostka była zarejestrowana przedtem jako Minerva M i została objęta amerykańskimi sankcjami za transportowanie rosyjskiej ropy i łamanie wcześniej nałożonych ograniczeń.

Nasze siły ponownie wysyłają jasny sygnał, że "dla kryminalistów nie ma bezpiecznego schronienia" - podkreślono we wpisie SOUTHCOM o operacji. Jak zaznaczono, przejęcie kolejnego statku ma wzmocnić misję której celem jest, "położenie kresu nielegalnej działalności i przywrócenie bezpieczeństwa zachodniej półkuli".

To piąty tankowiec zajmowany przez wojska amerykańskie w ostatnich tygodniach w związku z blokadą eksportu ropy naftowej z Wenezueli - podkreślił Reuters.

Amerykańskie siły zbrojne przejęły w środę dwie jednostki, w tym tankowiec tymczasowo zarejestrowany w Rosji.

USA w 2019 r. wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel ropą z Wenezueli. Eksport surowca zaczął być prowadzony przez sieć unikających identyfikacji i amerykańskich ograniczeń tankowców, określanych jako flota cieni. Niektóre z tych jednostek są też używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.

Wojska amerykańskie zaatakowały 3 stycznia Wenezuelę i porwały jej przywódcę Nicolasa Maduro. USA od dawna wywierały presję na wenezuelski reżim, oskarżając go o wspieranie przemytu narkotyków i nielegalnej migracji.

PAP |

dodane 09.01.2026 20:02

