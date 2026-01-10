Tysiące chrześcijan w miejscu Chrztu Jezusa modliły się o pokój  

Około trzech tysięcy wiernych z całej Jordanii odbyło 9 stycznia 26. doroczną pielgrzymkę do miejsca Chrztu Jezusa w pobliżu Jerycha. Jak relacjonuje Vatican News, popłynęło stamtąd wspólne pragnienie: aby ten rok stał się czasem trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Modlitwy za Jerozolimę, za mieszkańców Gazy i za całą Ziemię Świętą wzniosły się z najniżej położonego punktu na ziemi, który dla wiernych chrześcijańskich jest jednak miejscem najbliższym niebu. W Jordanii, na wschodnim brzegu rzeki Jordan, kilka kilometrów od Jerycha, znajduje się miejsce Chrztu Jezusa.

Wznosi się tu obecnie kościół konsekrowany w 2025 roku podczas uroczystej celebracji z udziałem kardynała sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej Pietra Parolina oraz łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pierbattisty Pizzaballi.

W styczniowy dzień 2026 roku odbyła się tu Msza święta, na którą przybyły trzy tysiące chrześcijan z całego kraju. Była to doroczna, 26. pielgrzymka narodowa do miejsca Chrztu Jezusa.

Miejsce Chrztu Jezusa, potwierdzone badaniami

Uroczystość, której towarzyszyły wschodnie śpiewy religijne, zgromadziła przedstawicieli Kościoła grecko-melchickiego, maronickiego, chaldejskiego, syryjskiego oraz ormiańskokatolickiego. Współcelebrantem był także nuncjusz apostolski, arcybiskup Giovanni Dal Toso.

Kościół Chrztu Jezusa w Al-Maghtas, znany jako Betania za Jordanem - miejscem potwierdzonym obecnością trzech kościołów bizantyjskich, świadectwami pielgrzymów, odniesieniami biblijnymi i odkryciami archeologicznymi - jest jednym z największych kościołów na Bliskim Wschodzie.

Błogosławieństwo wodami Jordanu

Msgr Iyad Twal, wikariusz patriarchalny w Jordanii, przewodniczył Mszy Świętej, błogosławiąc wiernych wodami Jordanu. Wyjaśnił, że chrzest nie jest jedynie zewnętrznym obrzędem, lecz początkiem osobistej drogi wiary, prowadzącej do głębokiego doświadczenia duchowego. Wezwał także do stałego zaangażowania w prawdziwe wartości duchowe, wskazując na – jak to określił – wielkie niebezpieczeństwo: bycie blisko Boga, ale bez zdolności, by Go dostrzec, jak miało to miejsce w przypadku Heroda, uczonych w Piśmie i arcykapłanów.

Pokój dla Gazy i całej Palestyny

Poszukiwanie pokoju i pojednania przenikało modlitwy zebranych, zaledwie kilka kilometrów od Palestyny i Gazy – ziemi naznaczonej konfliktem i zniszczeniem, zarówno ludzkich istnień, jak i miejsc. Dziś jednak - jak zaznaczył biskup Twal podczas spotkania z dziennikarzami - zaczyna ona doświadczać chwili wytchnienia, ponieważ obecny czas jest naznaczony „rzeczywistą determinacją, by odbudować nowe życie, z nadzieją, że bieżący rok naprawdę będzie świadectwem trwałego, sprawiedliwego i powszechnego pokoju". Wyraził też życzenie, aby pielgrzymi mogli powrócić do Ziemi Świętej w liczbach z przeszłości, by ponownie być „błogosławieni wodami Jordanu".