Leon XIV ostrzega przed finansowaniem „turystyki aborcyjnej". „Prawo do życia jest fundamentem wszystkich praw"
Leon XIV ostrzega przed finansowaniem „turystyki aborcyjnej”. „Prawo do życia jest fundamentem wszystkich praw”

Vatican Media Leon XIV podczas noworocznego spotkania z dyplomatami akredytowanych przy Watykanie.

Stolica Apostolska stanowczo sprzeciwia się projektom zakładającym finansowanie transgranicznego dostępu do aborcji. Podczas noworocznego przemówienia do dyplomatów Papież Leon XIV podkreślił, że ochrona życia nienarodzonego, wsparcie kobiet i wzmocnienie rodziny muszą pozostać priorytetem państw i wspólnot międzynarodowych.

Podczas noworocznego przemówienia do dyplomatów 9 stycznia 2026 roku Papież podkreślił, że człowiek powołany jest do miłości, co objawia się w szczególny sposób w rodzinie.

Nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety

„Powołanie do miłości i do życia, które przejawia się w istotny sposób w wyłącznym i nierozerwalnym związku między kobietą i mężczyzną, wiąże się z fundamentalnym imperatywem etycznym, aby umożliwić rodzinom przyjęcie i pełną opiekę nad nienarodzonym życiem" – mówił Ojciec Święty.

Leon XIV dodał, że staje się to coraz bardziej priorytetowe w krajach, gdzie spada liczba urodzin A pomimo tego obserwuje się na świecie niepokojącą tendencję do zaniedbywania i niedoceniania fundamentalnej roli społecznej rodziny, co prowadzi do jej stopniowej marginalizacji instytucjonalnej.

Zdecydowane odrzucenie aborcji

„W świetle tej głębokiej wizji życia jako daru, który należy otoczyć troską, oraz rodziny jako jego odpowiedzialnego stróża, kategorycznie odrzucamy wszelkie praktyki, które zaprzeczają lub wykorzystują początek życia i jego rozwój" – mówił Papież. „Wśród nich znajduje się aborcja, która przerywa rozwijające się życie i odrzuca przyjęcie daru życia. W tym względzie Stolica Apostolska wyraża głębokie zaniepokojenie projektami mającymi na celu finansowanie mobilności transgranicznej w celu uzyskania dostępu do tak zwanego 'prawa do bezpiecznej aborcji'" – dodał Ojciec Święty.

Za godne ubolewania uznał, że środki publiczne są przeznaczane na unicestwianie życia, zamiast być inwestowane we wsparcie matek i rodzin. „Głównym celem musi pozostać ochrona każdego nienarodzonego dziecka oraz skuteczne i konkretne wsparcie każdej kobiety, aby mogła ona przyjąć życie" – dodał Leon XIV.

Dziecko nie może być „produktem"

Krytycznie wypowiedział się o praktyce macierzyństwa zastępczego. „Przekształcając ciążę w usługę podlegającą negocjacji, narusza się godność zarówno dziecka, które zostaje zredukowane do 'produktu', jak i matki, wykorzystując jej ciało i proces rodzenia oraz zniekształcając pierwotne powołanie rodziny do relacji" – mówił Leon XIV.

Ochrona życia aż do końca

Zaapelował również do państw, aby osobom starszym i schorowanym oferować rozwiązania dla ludzkiego cierpienia, takie jak opieka paliatywna, zamiast zachęcać do fałszywych form współczucia, takich jak eutanazja.

Jak podkreślił Ojciec Święty, „ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament wszystkich innych praw człowieka. Społeczeństwo jest zdrowe i naprawdę się rozwija tylko wtedy, gdy chroni świętość życia ludzkiego i aktywnie działa na rzecz jego promowania."

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 10.01.2026 11:43

TAGI| DYPLOMACI, LEON XIV, SPOTKANIE NOWOROCZNE, WATYKAN

