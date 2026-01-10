info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Chrześcijanie dyskryminowani także tam, gdzie są większością
Chrześcijanie dyskryminowani także tam, gdzie są większością

Papież Leon XIV ostrzega, że wolność religijna jest dziś naruszana nie tylko w krajach ogarniętych konfliktami, ale także w Europie i Amerykach. Chrześcijanie – mimo że często stanowią tam większość – coraz częściej spotykają się z „subtelną” dyskryminacją, zwłaszcza gdy publicznie bronią wartości wynikających z Ewangelii.

Leon XIV przestrzegł przed „subtelną" formą dyskryminacji chrześcijan w Europie i Amerykach, gdzie stanowią oni większość. Ogranicza się im tam czasami możliwość głoszenia prawd Ewangelii z powodów politycznych lub ideologicznych – wskazał Papież.

Słowa te padły w przemówieniu do korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Papież wskazał, że w dzisiejszym świecie narusza się wolność religijną, a doświadcza tego już 64 procent światowej populacji. A wolność religijna jest pierwszym z praw człowieka – jak mówił Leon XIV, powołując się na słowa Benedykta XVI - ponieważ wyraża najbardziej fundamentalną rzeczywistość osoby.

Co siódmy chrześcijanin poddany dyskryminacji

„Zwracam się do wszystkich narodów o zagwarantowanie pełnej wolności wyznania i kultu religijnego każdemu z ich obywateli" – mówił Ojciec Święty. Przypomniał, że prześladowania chrześcijan na świecie, to wciąż jeden z najbardziej rozpowszechnionych kryzysów praw człowieka, dotykający ponad 380 milionów wiernych na całym świecie.

„Z powodu swojej wiary doświadczają oni wysokiego lub ekstremalnego poziomu dyskryminacji, przemocy i ucisku. Zjawisko to dotyczy około jednego na siedmiu chrześcijan na świecie i pogorszyło się w 2025 r. z powodu trwających konfliktów, autorytarnych reżimów i ekstremizmu religijnego" – podkreślił Papież.

Dyskryminacja chrześcijan tam, gdzie są większością

Przypomniał o ofiarach przemocy wobec chrześcijan w różnych miejscach globu. Dodał, że także w Europie i Amerykach występuje to zjawisko. „Jednocześnie nie możemy zapominać o subtelnej formie dyskryminacji religijnej wobec chrześcijan, która rozprzestrzenia się nawet w krajach, gdzie stanowią oni większość, na przykład w Europie czy w Amerykach. Ogranicza się im tam czasami możliwość głoszenia prawd Ewangelii z powodów politycznych lub ideologicznych, zwłaszcza gdy bronią godności najsłabszych, nienarodzonych dzieci, uchodźców i migrantów lub promują rodzinę" – mówił Leon XIV.

 

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 10.01.2026 12:44

TAGI| CHRZEŚCIJANIE, DYSKRYMINACJA, LEON XIV, PAPIEŻ

