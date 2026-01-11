Kiedy wiemy, że coś jest istotnym dobrem, natychmiast szukamy go dla tych, których kochamy. Najdrożsi, jeśli pożywienie i ubranie są niezbędne do życia, to wiara jest bardziej niż niezbędna, ponieważ z Bogiem życie znajduje zbawienie – wskazał Papież w homilii podczas Mszy św. w święto Chrztu Pańskiego. Podczas Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Sykstyńskiej Leon XIV udzielił sakramentu chrztu dwadzieściorgu dzieciom.
Święty wśród grzeszników
„Kiedy Pan wkracza w historię, wychodzi naprzeciw życiu każdego człowieka z otwartym i pokornym sercem. Szuka On naszego spojrzenia swoim, pełnym miłości, wzrokiem i rozmawia z nami, objawiając nam Słowo zbawienia” - wskazał na początku homilii Leon XIV.
Syn Boży, który stał się człowiekiem zainaugurował nowy czas. Pan daje się odnaleźć tam, gdzie Go się nie spodziewamy. Jezus nie dystansuje się; przyjmując to co ludzkie, chce mieszkać pośród nas.
Sprawiedliwość Boża w chrzcie Jezusa dokonuje naszego usprawiedliwienia. „W swoim nieskończonym miłosierdziu Ojciec czyni nas sprawiedliwymi przez swojego Chrystusa, jedynego Zbawiciela wszystkich” - powiedział Ojciec Święty.
„Pan zawsze będzie towarzyszył naszym krokom”
Papież dodał, że miłość Boża objawia się poprzez rodziców dzieci, którzy proszę o chrzest dla nich. Leon XIV dodał: „Niech chrzest, który jednoczy nas w jednej rodzinie Kościoła, zawsze uświęca wszystkie wasze rodziny, dając siłę i trwałość uczuciu, które was jednoczy”.
Przypomniał także symbolikę poszczególnych gestów sakramentu chrztu. Woda chrzcielna jest obmyciem w Duchu, które oczyszcza z grzechu. Biała szata to nowe odzienie, które Pan daje nam swoją wieczną ucztę Królestwa. Zapalona świeca od paschału to symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.
Cała homilia na następnej stronie.
