Leon XIV: wiara nadaje sens życiu. Papież ochrzcił dwadzieścioro dzieci
Leon XIV: wiara nadaje sens życiu. Papież ochrzcił dwadzieścioro dzieci

Leon XIV: wiara nadaje sens życiu. Papież ochrzcił dwadzieścioro dzieci  
fot. Vatican Media

Kiedy wiemy, że coś jest istotnym dobrem, natychmiast szukamy go dla tych, których kochamy. Najdrożsi, jeśli pożywienie i ubranie są niezbędne do życia, to wiara jest bardziej niż niezbędna, ponieważ z Bogiem życie znajduje zbawienie – wskazał Papież w homilii podczas Mszy św. w święto Chrztu Pańskiego. Podczas Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Sykstyńskiej Leon XIV udzielił sakramentu chrztu dwadzieściorgu dzieciom.

Święty wśród grzeszników

„Kiedy Pan wkracza w historię, wychodzi naprzeciw życiu każdego człowieka z otwartym i pokornym sercem. Szuka On naszego spojrzenia swoim, pełnym miłości, wzrokiem i rozmawia z nami, objawiając nam Słowo zbawienia” - wskazał na początku homilii Leon XIV. 

Syn Boży, który stał się człowiekiem zainaugurował nowy czas. Pan daje się odnaleźć tam, gdzie Go się nie spodziewamy. Jezus nie dystansuje się; przyjmując to co ludzkie, chce mieszkać pośród nas. 

Sprawiedliwość Boża w chrzcie Jezusa dokonuje naszego usprawiedliwienia. „W swoim nieskończonym miłosierdziu Ojciec czyni nas sprawiedliwymi przez swojego Chrystusa, jedynego Zbawiciela wszystkich” - powiedział Ojciec Święty.

„Pan zawsze będzie towarzyszył naszym krokom”

Papież dodał, że miłość Boża objawia się poprzez rodziców dzieci, którzy proszę o chrzest dla nich. Leon XIV dodał: „Niech chrzest, który jednoczy nas w jednej rodzinie Kościoła, zawsze uświęca wszystkie wasze rodziny, dając siłę i trwałość uczuciu, które was jednoczy”.

Przypomniał także symbolikę poszczególnych gestów sakramentu chrztu. Woda chrzcielna jest obmyciem w Duchu, które oczyszcza z grzechu. Biała szata to nowe odzienie, które Pan daje nam swoją wieczną ucztę Królestwa. Zapalona świeca od paschału to symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.

Cała homilia na następnej stronie.

VATICANNEWS.VA |

dodane 11.01.2026 10:58

