info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » "NYT": Trump poinformowany o opcjach ataku na Iran
"NYT": Trump poinformowany o opcjach ataku na Iran

"NYT": Trump poinformowany o opcjach ataku na Iran  
PAP/EPA/BONNIE CASH

- Prezydent USA Donald Trump został w ostatnich dniach poinformowany o nowych opcjach dotyczących przeprowadzenia ataków militarnych na Iran - podał w niedzielę amerykański dziennik "New York Times", powołując się na urzędników zaznajomionych ze sprawą.

Gazeta zaznaczyła, że Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale urzędnicy twierdzą, iż poważnie rozważa zezwolenie na atak w reakcji na działania irańskiego reżimu, mające na celu stłumienie demonstracji. Według źródeł "NYT" prezydentowi przedstawiono wiele opcji, w tym ataki na obiekty niewojskowe w Teheranie.

W ostatnich dniach Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców przed użyciem siły wobec protestujących i sugerował, że w przeciwnym razie USA mogą dokonać interwencji zbrojnej. "Iran patrzy w kierunku WOLNOŚCI, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe do pomocy!!!" - napisał w sobotę na platformie Truth Social. "NYT" przypomniał, że zaledwie w poprzedni weekend amerykańskie siły specjalne dokonały interwencji w innym kraju, któremu Trump groził - w Wenezueli - i schwytały jej prezydenta Nicolasa Maduro.

Jak poinformował "NYT", wysocy rangą urzędnicy amerykańscy powiedzieli, że przynajmniej niektóre z opcji przedstawionych Trumpowi w związku z sytuacją w Iranie będą bezpośrednio powiązane z działaniami wobec służb bezpieczeństwa tego kraju, które stosują przemoc w celu stłumienia protestów.

Jednocześnie jednak urzędnicy amerykańscy ostrzegli, że muszą uważać, aby ewentualne ataki militarne nie przyniosły odwrotnego skutku - zmobilizowania irańskiej opinii publicznej do poparcia rządu - lub nie wywołały serii ataków odwetowych, które mogłyby zagrozić amerykańskiemu personelowi wojskowemu i dyplomatycznemu w regionie.

Wysoki rangą amerykański wojskowy powiedział, że dowódcy sił USA na Bliskim Wschodzie będą potrzebowali więcej czasu przed ewentualną operacją, aby przygotować pozycje bojowe i przygotować się do możliwych ataków odwetowych ze strony Iranu.

Amerykańscy urzędnicy zwrócili uwagę, że w przypadku jakichkolwiek działań wojskowych konieczne będzie zrównoważenie tego, w jaki sposób zrealizować obietnicę Trumpa o ukaraniu reżimu w Teheranie, jeśli ten będzie dokonywał rozprawy z protestującymi, z tym, by nie pogorszyć sytuacji.

Liczba ofiar trwających od 15 dni antyrządowych protestów w Iranie jest trudna do ustalenia ze względu odcięcie internetu przez władze tego kraju, ale działająca w Londynie opozycyjna wobec reżimu stacja Iran International podała w niedzielę, powołując się na świadków, że przekroczyła ona 2 tys. osób. (PAP)

bjn/ rtt/

PAP |

dodane 11.01.2026 14:06

TAGI| DEMONSTRACJA, DYPLOMACJA, IRAN, PAP, PREZYDENT, TRUMP, USA, WOJNA, WOJSKO

