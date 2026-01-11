Papież o Chrzcie: święty znak, który towarzyszy nam na zawsze  

O tym, że pierwszy z sakramentów „w mrocznych godzinach jest światłem, w konfliktach życia jest pojednaniem; w godzinie śmierci jest bramą nieba” mówił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
Sakrament dziecięctwa Bożego
Papież na początku przypomniał, że rozpoczynający się w Kościele liturgiczny okres zwykły jest zachętą do tego, aby wspólnie podążać za Panem, słuchać Jego Słowa i naśladować gesty miłości wobec drugiego człowieka. Stanowi to potwierdzenie i odnowienie chrztu – sakramentu, który czyni nas chrześcijanami.
Zaskakujący projekt miłości dla ludzkości
„Bóg nie patrzy na świat z daleka, nie dotykając naszego życia, naszych bolączek i naszych oczekiwań! On przychodzi pomiędzy nas z mądrością swojego Słowa, które stało się ciałem, angażując nas w zaskakujący projekt miłości dla całej ludzkości” - dodał Leon XIV. Wskazał także, że Pan Jezus przyjmuje chrzest jak wszyscy grzesznicy. Poprzez to objawia nieskończone miłosierdzie Boga. Papież zaznaczył: „Jednorodzony Syn, w którym jesteśmy braćmi i siostrami, przychodzi bowiem, aby służyć, a nie panować, aby zbawiać, a nie potępiać. On jest Chrystusem Odkupicielem: bierze na siebie to, co nasze, łącznie z grzechem, i daje nam to, co jest Jego, czyli łaskę nowego i wiecznego życia”.
Podczas pozdrowień po modlitwie Anioł Pański, Ojciec Święty wspomniał o trwających konfliktach na Bliskim Wschodzie – w Iranie i Syrii. Utrzymujące się napięcia prowadzą do walk zbrojnych. Wspomniał także sytuację na Ukrainie, gdzie ataki dotknęły szczególnie infrastrukturę energetyczną. Jest to bardzo dotkliwe dla ludności cywilnej.
Leon XIV zapewnił o swej modlitwie za cierpiących oraz ponowił apel o zaprzestanie przemocy oraz zintensyfikowanie działań na rzecz osiągnięcia pokoju. Działania na rzecz dialogu mają prowadzić do ochrony dobra wspólnego.
Papież przypomniał także, że dziś – w święto Chrztu Pańskie, udzielił sakramentu chrztu grupie dwudziestu dzieci. Swoje błogosławieństwo Ojciec Święty udzielił wszystkim dzieciom, które zostały ochrzczone dziś i w najbliższych dniach.
Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.