Jordania rozpoczęła przygotowania do obchodów 2000. rocznicy chrztu Jezusa w Jordanie. Planowane na 2030 rok uroczystości mają stać się jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych dekady i przyciągnąć miliony pielgrzymów z całego świata. Władze państwowe i Kościół podkreślają, że kluczowe będzie połączenie rozwoju infrastruktury z ochroną świętego miejsca.
Jezus przyjął chrzest Janowy na początku swej publicznej działalności, a zatem w wieku 30 lat. Jak podaje dziennik La Croix, plany specjalnego upamiętnienia 2000. rocznicy tego wydarzenia ogłosiły zarówno władze państwowe, reprezentowane przez ministra turystyki i dyrektora Jordańskiego Urzędu Turystyki, jak i przedstawiciel łacińskiego patriarchatu Jerozolimy bp Iyad Twal.
„Nasz król, książę i rodzina królewska są bardzo zainteresowani tym projektem i powierzyli nam zadanie przygotowania się jako zespół do tego wielkiego wydarzenia. Musimy być gotowi pod każdym względem, zwłaszcza w tym miejscu, aby w 2030 roku móc przyjąć miliony pielgrzymów" – powiedział Rustom Makhjian, dyrektor ośrodka upamiętniającego miejsce, w którym Jezus przyjął chrzest.
Podkreślił on, że trzeba przygotować hotele, lotniska i lokalną infrastrukturę, „szanując i chroniąc jednocześnie to święte miejsce, w którym przebywał Jezus. Chcemy, aby świat je odkrył jako piątą Ewangelię, miejsce które uczy i do nas przemawia" – dodał Makhjian.
Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.