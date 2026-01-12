info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jordania szykuje się na jubileusz Chrztu Jezusa. „Musimy być gotowi na miliony pielgrzymów”
rss newsletter facebook twitter

Jordania szykuje się na jubileusz Chrztu Jezusa. „Musimy być gotowi na miliony pielgrzymów”

Jordania szykuje się na jubileusz Chrztu Jezusa. „Musimy być gotowi na miliony pielgrzymów”  
Vatican Media Kościół Chrztu Pańskiego.

Jordania rozpoczęła przygotowania do obchodów 2000. rocznicy chrztu Jezusa w Jordanie. Planowane na 2030 rok uroczystości mają stać się jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych dekady i przyciągnąć miliony pielgrzymów z całego świata. Władze państwowe i Kościół podkreślają, że kluczowe będzie połączenie rozwoju infrastruktury z ochroną świętego miejsca.

Jezus przyjął chrzest Janowy na początku swej publicznej działalności, a zatem w wieku 30 lat. Jak podaje dziennik La Croix, plany specjalnego upamiętnienia 2000. rocznicy tego wydarzenia ogłosiły zarówno władze państwowe, reprezentowane przez ministra turystyki i dyrektora Jordańskiego Urzędu Turystyki, jak i przedstawiciel łacińskiego patriarchatu Jerozolimy bp Iyad Twal.

„Nasz król, książę i rodzina królewska są bardzo zainteresowani tym projektem i powierzyli nam zadanie przygotowania się jako zespół do tego wielkiego wydarzenia. Musimy być gotowi pod każdym względem, zwłaszcza w tym miejscu, aby w 2030 roku móc przyjąć miliony pielgrzymów" – powiedział Rustom Makhjian, dyrektor ośrodka upamiętniającego miejsce, w którym Jezus przyjął chrzest.

Podkreślił on, że trzeba przygotować hotele, lotniska i lokalną infrastrukturę, „szanując i chroniąc jednocześnie to święte miejsce, w którym przebywał Jezus. Chcemy, aby świat je odkrył jako piątą Ewangelię, miejsce które uczy i do nas przemawia" – dodał Makhjian.

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

GOSC.PL |

dodane 12.01.2026 09:57

TAGI| 2030, JORDANIA, JUBILEUSZ CHRZTU PAŃSKIEGO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Syria: USA zaatakowały z powietrza pozycje terrorystów z Państwa Islamskiego | Tysiące chrześcijan w miejscu Chrztu Jezusa modliły się o pokój | Osiem państw arabskich i muzułmańskich przyjmuje plan Trumpa dla Strefy Gazy | Trump obiecał, że Izrael nie zaanektuje Zachodniego Brzegu Jordanu | Turcja, Syria i Jordania utworzyły w Damaszku wspólną jednostkę do walki z IS | Trump: jeśli Hamas nie wypuści zakładników do soboty "rozpęta się piekło" | Bliski Wschód: Kraje arabskie odrzuciły pomysł Trumpa | Egipt i Jordania odrzuciły propozycję Trumpa przesiedlenia Palestyńczyków | Jordania: Król ostrzegł sekretarza stanu USA, że kontynuowanie ofensywy Izraela będzie miało "katastrofalne konsekwencje" | Jordania. Pomimo wojny rekordowa liczba odwiedzających miejsce chrztu Jezusa nad Jordanem

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Zimowo

ks. Leszek Smoliński

Zimowo

Temat pogody jest wykorzystywany przy okazji ostatnich anomalii dość często. A dzieje się w tym temacie niemało.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Protest poparcia w Wielkiej Brytanii dla protestujących w Iranie

Trump wezwał Irańczyków, by przejmowali instytucje, zapowiedział pomoc

Nie wyjaśnił jednak dotąd, o jaką pomoc chodzi.

Słowacja. Spišský Hrad

„Niespotykana fala antychrześcijańskiej przemocy” - raport międzynarodowej organizacji

W 2024 r. w 35 krajach Europy odnotowano 2211 aktów nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 napaści fizyczne.

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Rośnie też odsetek osób zadających sobie pytania o wiarę i doświadczających „głębokiego zachwytu lub zadziwienia wszechświatem” – prym wiodą wśród nich ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.

Kosmos

Asteroida nazwana na cześć polskiej świętej

Wcześniej w podobny sposób został uhonorowany jej spowiednik.

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Zatrważające dane.

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Zachęcały do kupna suplementów diety, lekarstw oraz inwestowania w fundusze.

Floty cieni mają się dobrze.

Floty cieni mają się dobrze.

"Lloyd's List": tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych.

Po śmierci Yeisona Jimeneza

Muzyk, który zginął w katastrofie samolotu, przewidział swoją śmierć

Dokładniej: wyśnił ją.

Protest w Paryżu

Francja: Rolnicy znów w Paryżu

Powodem protestu jest porozumienie UE-Mercosur.

W Pekinie

Chiny: Za czyste powietrze w Pekinie płacą mieszkańcy sąsiedniej prowincji

Wielu rolników nie stać na ogrzanie domów, przez co marzną.

Spaliny

Minister infrastruktury: strefy czystego transportu nie są dobrym rozwiązaniem

Takie strefy w niektórych miastach całej Europy "są wdrażane bardzo ideologicznie".

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-1°C Wtorek
wieczór
-1°C Środa
noc
-1°C Środa
rano
2°C Środa
dzień
wiecej »
 