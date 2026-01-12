info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: USA nie powinny używać innych państw jako wymówki dla realizacji własnych celów
Chiny: USA nie powinny używać innych państw jako wymówki dla realizacji własnych celów

Szanghaj, Chiny  
Roman Koszowski /Foto Gość Szanghaj, Chiny
Ten kraj jest dziś potęgą. Jak mocną?

Pokłosie wypowiedzi Donalda Trumpa.

Stany Zjednoczone nie powinny wykorzystywać innych państw jako wymówki do realizacji własnych interesów - wezwało w poniedziałek MSZ Chin, reagując na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności przejęcia kontroli nad Grenlandią w celu powstrzymania wpływów Chin i Rosji.

- Kwestia Arktyki dotyka interesów całej społeczności międzynarodowej, a działania Chin w tym regionie mają na celu promowanie pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju - oświadczyła rzeczniczka MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego. Dodała, że "Stany Zjednoczone, dążąc do osiągnięcia własnych korzyści, nie powinny używać innych krajów jako wymówki".

Prezydent USA ocenił w ubiegłym tygodniu, że przejęcie kontroli nad Grenlandią (autonomicznym terytorium Danii - PAP) jest dla Stanów Zjednoczonych koniecznością ze względów strategicznych. "Jeśli my tego nie zrobimy, zrobi to Rosja lub Chiny" - argumentował.

Przedstawicielka MSZ w Pekinie skomentowała też doniesienia, według których Trump twierdził, że Chiny mogą kupować wenezuelską ropę naftową tylko pod kontrolą USA. - Kraje Ameryki Łacińskiej są suwerennymi i niepodległymi państwami, które mają prawo samodzielnie wybierać sobie partnerów - oświadczyła, zapowiadając dalsze pogłębianie współpracy z Caracas.

Rzeczniczka potępiła ponawiane groźby Trumpa pod adresem władz Kuby, wzywając Waszyngton do "natychmiastowego zaprzestania blokady, sankcji i wszelkich form przymusu" oraz poszanowania suwerenności Kuby.

Amerykańskie siły specjalne przeprowadziły 3 stycznia operację w Wenezueli i schwytały przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro, którego Trump oskarża o współudział w przemycie narkotyków do USA. Administracja w Waszyngtonie następnie nakazała Caracas zerwanie więzi gospodarczych z Chinami, Rosją, Iranem i Kubą.

Trump ostrzegł w niedzielę władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata, i zasugerował im zawarcie układu z nim, "zanim będzie za późno".

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak

PAP |

dodane 12.01.2026 11:15

TAGI| CHINY, DYPLOMACJA, GRENLANDIA, KUBA, PAP, PREZYDENT, TRUMP, USA, WENEZUELA

