Wadowice: Cykl wykładów o Soborze Watykańskim II i Karolu Wojtyle

Cykl otwartych wykładów poświęconych wpływowi kard. Karola Wojtyły na prace Soboru Watykańskiego II odbędzie się od stycznia do kwietnia w Wadowicach - poinformowała w poniedziałek przedstawicielka wadowickiego muzeum papieskiego Anna Czajkowska-Sałapat.
- Cykl skierowany jest do wszystkich zainteresowanych - zarówno osób zaangażowanych w życie Kościoła, jak i tych, którzy poszukują pogłębionej refleksji nad dialogiem Kościoła ze światem współczesnym oraz nad dziedzictwem Soboru Watykańskiego II - powiedziała Czajkowska-Sałapat.
Jak podkreśliła, wykłady będą się odbywały raz w miesiącu w sali teatralnej Domu Katolickiego w Wadowicach. - Przyjmą formę otwartych debat z udziałem wybitnych teologów i badaczy myśli Jana Pawła II. Projekt wpisuje się w aktualną refleksję Kościoła nad Soborem Watykańskim II, podejmowaną między innymi w nowym cyklu katechez papieża Leona XIV zachęcających do ponownego odkrywania go w jego pierwotnym duchu - zaznaczyła przedstawicielka wadowickiego muzeum.
Spotkania organizowane są w ramach projektu naukowo-edukacyjnego "Kościół przestrzenią dialogu: Sobór Watykański II na nowo odczytany", który realizuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Anna Czajkowska-Sałapat powiedziała, że pierwsza debata odbędzie się 14 stycznia. - Temat dyskusji brzmi "Między pragnieniami a realizmem. Jakie problemy Kościoła Sobór rozwiązał, a jakie wciąż czekają na reakcję?". W rozmowie udział wezmą księża profesorowie UPJPII Damian Wąsek i Marek Gilski - oznajmiła.
Kolejne wykłady zaplanowano na 19 lutego, 11 marca i 15 kwietnia.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie pod adresem: edukacja@domjp2.pl.
Wadowickie muzeum mieści się w kamienicy, w której mieszkali Wojtyłowie, a w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. Powstało w 1984 roku. W 2010 roku rozpoczęła się jego przebudowa. Muzeum zostało ponownie otwarte w 2014 roku. Nowa ekspozycja jest opowieścią o Karolu Wojtyle - od urodzenia do śmierci. Jej sercem jest mieszkanie Wojtyłów. Zobaczyć można między innymi elementy oryginalnego wyposażenia i osobiste rzeczy papieża.
Karol Wojtyła mieszkał w Wadowicach do ukończenia gimnazjum. Po maturze wyjechał z ojcem do Krakowa.
