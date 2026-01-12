Spotkanie Rubio z władzami Danii i Grenlandii w środę w Waszyngtonie

Zapowiadane wcześniej spotkanie amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio z władzami Danii oraz Grenlandii w Waszyngtonie odbędzie się w środę - podały w poniedziałek duńskie media. Natomiast do Kopenhagi przybędzie w tym tygodniu grupa senatorów z USA.

Według duńskiej telewizji TV2 podczas rozmów w stolicy USA Danię reprezentować będzie szef dyplomacji Lars Lokke Rasmussen, a Grenlandię - Vivian Motzfeldt, ministra spraw zagranicznych tego terytorium podlegającego rządowi w Kopenhadze.

Tematem spotkania mają być ostatnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na temat konieczności posiadania Grenlandii. Zbiegły się one w czasie z interwencją wojskową USA w Wenezueli.

Jednocześnie, jak poinformowała grenlandzka członkini duńskiego parlamentu Aaja Chemnitz, w tym tygodniu do Kopenhagi przybędzie grupa wpływowych amerykańskich senatorów. Według wpisu Chemnitz na Facebooku, w rozmowach z duńskimi i grenlandzkimi politykami weźmie udział m.in. republikańska senatorka z Alaski Lisa Murkowski. "Musimy wykorzystać wszystkie kontakty dyplomatyczne, aby sytuacja wróciła na normalne tory" - podkreśliła polityczka z Grenlandii. TV2 podała, że do tych rozmów dojdzie w piątek.

Murkowski mówiła w styczniu ubiegłego roku na konferencji Arctic Frontiers w norweskim Tromsoe, poświęconej przyszłości Arktyki, że Grenlandia powinna być postrzegana jako sojusznik, a nie jako "coś do przejęcia". Senatorka, zapytana wówczas o to, czy słowa amerykańskiego prezydenta Trumpa na temat chęci przejęcia Grenlandii należy traktować poważnie, odpowiedziała: "Tylko prezydent wie, co ma na myśli",

NATO potrzebuje nas dużo bardziej, niż my NATO - oświadczył w niedzielę prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do obaw o przyszłość Sojuszu w przypadku zajęcia Grenlandii przez USA. Trump podkreślił, że nie jest zainteresowany żadnymi innymi rozwiązaniami poza przejęciem wyspy na własność.