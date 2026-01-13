info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Podczas protestów zabito co najmniej 650 osób
Podczas protestów zabito co najmniej 650 osób

Podczas protestów zabito co najmniej 650 osób  
EPA/PHIL NIJHUIS Demonstracja poparcia dla Irańczyków w holenderskiej Hadze.

Co najmniej 648 osób zginęło podczas tłumienia protestów w Iranie - poinformowała w poniedziałek organizacja pozarządowa Iran Human Rights (IranHR). Organizacja podkreśliła, że jest to bilans potwierdzonych ofiar, a niektóre doniesienia mówią nawet o 6 tys. zabitych.

Wśród potwierdzonych ofiar śmiertelnych jest dziewięcioro dzieci; tysiące osób zostały ranne, a liczba zatrzymanych prawdopodobnie przekroczyła 10 tys. - przekazała IranHR. Organizacja ma siedzibę w Norwegii, a swoje dane opiera na informatorach w Iranie.

Grupa podkreśla, że dane o ofiarach są niezwykle trudne do potwierdzenia, ponieważ w Iranie od czwartku blokowane jest działanie internetu.

Poniedziałek jest szesnastym dniem masowych demonstracji w Iranie. Wystąpienia są brutalnie tłumione przez służby, które według relacji strzelają do ludzi z ostrej amunicji.

Protesty wybuchły w reakcji na pogarszającą się sytuację ekonomiczną. Szybko ogarnęły cały kraj i przerodziły w jeden z największych od lat zrywów społecznych przeciwko irańskiemu reżimowi.

Według poniedziałkowego komunikatu innej emigracyjnej organizacji - działającej z USA grupy HRANA - w czasie protestów zginęły 544 osoby: 496 manifestantów i 48 członków służb bezpieczeństwa.

Władze Iranu krytykują protestujących, oskarżając ich o uleganie podburzającym do konfrontacji zagranicznym siłom - USA i Izraelowi.

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców, że rozważa interwencję w reakcji na brutalne tłumienie manifestacji.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ogłosił w poniedziałek, że jeżeli Trump spełni swoje groźby, otrzyma od Teheranu "niezapomnianą lekcję".

Przemoc irańskiego państwa wobec demonstrantów skrytykowali też w poniedziałek m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa dyplomacji Wielkiej Brytanii Yvette Cooper.

Iran nie będzie Irakiem

Jacek Dziedzina DODANE 11.01.2026 AKTUALIZACJA 12.01.2026

Iran nie będzie Irakiem

Czy to ostatnie dni, może tygodnie, władzy ajatollahów w Iranie? Wiele na to wskazuje. Jeszcze więcej znaków świadczy o tym, że ewentualna interwencja USA nie skończy się tak, jak skończyła się w Iraku. »

PAP |

dodane 13.01.2026 08:01

TAGI| DEMONSTRACJA, IRAN, KONFLIKT, PAP, POLICJA, WOJSKO

