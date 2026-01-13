info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Boliwia: 12 osób zginęło w wypadku minibusa kierowanego przez nastolatka
Boliwia: 12 osób zginęło w wypadku minibusa kierowanego przez nastolatka

Agata Bruchwald /Foto Gość Znicz

Co najmniej 12 osób, w tym dzieci, zginęło w poniedziałek na wschodzie Boliwii, gdy rozpędzony minibus prowadzony przez nastoletniego kierowcę uderzył w drzewo. Według mediów pojazdem jechali członkowie jednej rodziny, wracający z imprezy urodzinowej.

Do tragedii doszło w pobliżu miasta Puerto Quijarro w Amazonii, niedaleko granicy z Brazylią. Według ustaleń śledczych kierowca stracił panowanie nad minibusem i uderzył w drzewo, które następnie przewróciło się i przygniotło pojazd.

Wśród ofiar śmiertelnych są cztery osoby niepełnoletnie. Jedną z nich jest kierowca minibusa, chłopiec "w wieku 13 lub 14 lat" - powiedział policjant nadzorujący śledztwo w sprawie wypadku.

Policjant przekazał również, że większość pasażerów pojazdu była pod wpływem alkoholu - podał boliwijski dziennik "El Dia". Według tej gazety rodzina wracała z imprezy urodzinowej.

Z oficjalnych danych wynika, że w Boliwii każdego roku na drogach ginie około 1,4 tys. osób, a 40 tys. odnosi obrażenia w wypadkach - przekazała agencja EFE.(PAP)

wia/ sp/

PAP |

dodane 13.01.2026 07:44

TAGI| BOLIWIA, DROGI, PAP, WYPADKI

