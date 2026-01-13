Finlandia: Bezpłatne komiksy trafią do domów uczniów w Helsinkach  

W Helsinkach kultowe komiksy z serii "Kaczor Donald" będą rozsyłane do domów trzecioklasistów. Celem projektu "Komiksy bramą do czytelnictwa" jest poprawa umiejętności czytania i pisania wśród dzieci i młodzieży - poinformowały władze fińskiej stolicy.

- Nic dziwnego, że poziom umiejętności czytania i pisania spada, jeśli w ciągu 20 lat czas spędzany przez fińskie dzieci i młodzież na czytaniu zmniejszył się o połowę - powiedziała Minna Torppa, profesor Uniwersytetu w Jyvaskyla, gdzie prowadzone jest badanie na temat wpływu drukowanych materiałów na rozwój czytelnictwa.

Komiks "Kaczor Donald", a po fińsku "Aku Ankka", wydawany od ponad 75 lat, jest uznawany w Finlandii za pozycję kultową. Nakład czasopisma jest obecnie jednak niemal trzykrotnie niższy niż w szczytowym okresie. Jeszcze na początku lat 2000. był na poziomie ok. 300 tys. egzemplarzy.

Według ankiet przeprowadzonych wśród czytelników, nawet 40 proc. Finów nauczyło się czytać z pomocą "Kaczora Donalda", a dla wielu obcokrajowców była to również pomoc w nauce języka fińskiego. Około 80 proc. dzieci przyznaje zaś, że jest to ich ulubiona lektura.

Jak poinformowało miasto Helsinki, w ramach projektu pobudzającego rozwój czytelnictwa, w tym roku numery "Kaczora Donalda" zostaną dostarczone bezpłatnie do domów ponad 5,5 tys. uczniów klas trzecich.

W pierwszej części projektu tygodnik będzie rozsyłany przez trzy miesiące, od lutego do kwietnia, a następnie od czerwca do sierpnia. - Komiksy, które trafią do domów dzieci mogą być impulsem do rozpoczęcia przygody z czytaniem, zwłaszcza w przypadku uczniów, którzy czytają mniej - uważają badacze.

W ramach przyjętej przez Helsinki strategii na lata 2025-2029 w szkołach podstawowych zwiększona została liczba godzin nauczania języka ojczystego i literatury. Równolegle na co dzień promowane jest korzystanie z książek w trakcie pobytu w szkole. (PAP)

pmo/ sp/