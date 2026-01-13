info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » 25 stycznia obchodzona będzie VII Niedziela Słowa Bożego
25 stycznia obchodzona będzie VII Niedziela Słowa Bożego

Biblia  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Biblia

W tym roku Niedziela Słowa Bożego będzie obchodzona w Kościele katolickim 25 stycznia pod hasłem "Słowo Chrystusa niech mieszka w was". Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda przypomniał, że odpowiedzialnymi za głoszenie Słowa Bożego podczas liturgii są kapłani i diakoni.

Zgodnie z decyzją papieża Franciszka zawartą w "Aperuit illis" w trzecią niedzielę okresu zwykłego obchodzona jest w Kościele katolickim Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 25 stycznia i będzie przeżywana pod hasłem: "Słowo Chrystusa niech mieszka w was" (Kol 3,16). Jej celem jest pogłębianie świadomości wartości Biblii.

Ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, papież zachęcił, aby na początku liturgii dokonał się ryt "intronizacji Świętej Księgi".

W przesłaniu z okazji niedzieli przekazanym PAP, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda przytoczył list apostolski Leona XIV pt. "Wierność, która rodzi przyszłość" ("Una fedelta che genera futuro"), ogłoszony 8 grudnia 2025 r. z okazji 60. rocznicy soborowych dekretów o kapłaństwie. Przypomniał za papieżem, że "odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego podczas liturgii spoczywa na kapłanach i diakonach, wybranych w sposób szczególny do tej posługi".

Celem Niedzieli Słowa Bożego jest zachęcanie chrześcijan do codziennej lektury Pisma Świętego, "aby relacja ze Słowem prowadziła do pogłębionej modlitwy osobistej, kształtowała sumienie (rachunek sumienia) i inspirowała do ťeklezjotwórczegoŤ zaangażowania w działalność Kościoła na kanwie programu duszpasterskiego" - napisał przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce ks. prof. dr. hab. Henryk Witczyk we wprowadzeniu do materiałów na 25 stycznia.

Mogą one zostać wykorzystane do osobistej i wspólnotowej medytacji Słowa Bożego oraz być pomocą w przeprowadzeniu kręgów biblijnych w grupach parafialnych lub innych wspólnotach.

Medytacja katolicka może być prowadzona w formie ignacjańskiej, czyli opartej na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów. Polega na zatrzymaniu się nad fragmentem z Pisma Świętego, angażując wyobraźnię, pamięć, rozum i uczucia. Może mieć także formę lectio divina, czyli powolnego czytania jednego lub kilku wersetów z Biblii. Nie chodzi w tym jednak o samo intelektualne zrozumienie treści przekazu, ale o odczuwanie, np. doświadczanie pocieszenia duchowego, wzruszenia czy niepokoju, których celem jest pogłębienie relacji z Bogiem.

Kręgi biblijne to spotkania gromadzące od kilku do kilkunastu osób, które wspólnie czytają i rozważają Słowo Boże. Są one często połączone z katechezą, mającą na celu wyjaśnienie kontekstu historycznego i kulturowego analizowanego fragmentu biblijnego.

Materiały do liturgii Niedzieli Słowa Bożego znajdują się na stronie internetowej Dzieła Biblijnego: www.biblista.pl.

Dzieło Biblijne w Polsce od kilkunastu lat przygotowuje również Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku XVIII Tydzień Biblijny odbędzie się od 19 kwietnia (III niedziela Wielkanocna) do 25 kwietnia (sobota). Natomiast Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbędzie się 19 kwietnia. Są one wynikiem Nadzwyczajnego Synodu Biskupów z 2008 roku, którego przedmiotem refleksji było "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła".

Dzieło Biblijne proponuje w każdej diecezji szkoły biblijne, kręgi biblijne, spotkania modlitewno-kontemplacyjno-adoracyjne lectio divina. Nowoczesną formą studiowania fragmentów Pisma Świętego na niedzielną eucharystię jest aplikacja Dzieło Biblijne, na bieżąco tworzona przez kilkunastu biblistów polskich w środowisku naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

PAP |

dodane 13.01.2026 07:38

TAGI| EPISKOPAT, PAP, PAPIEŻ, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

