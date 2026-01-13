Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.

Leon XIV zamknął Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego. Wtedy też formalnie został zakończony Jubileusz 2025.

Mur z 2 tys. cegieł

Zamurowywanie Drzwi Świętych trwa jeszcze kilka dni po tamtym wydarzeniu. Obecnie we wnęce, w której znajdują się Drzwi Święte, trwają prace murarskie, które wykonują technicy Fabryki św. Piotra – tzw. sampietrini. Od wewnątrz Bazyliki powstaje mur z około 2 tys. cegieł, oznaczonych symbolami Leona XIV, który zabezpieczy do Drzwi Święte aż do kolejnego jubileuszu - informuje Vatican News. Ten planowany jest na rok 2033 i będzie to Jubileusz Odkupienia, w 2000. rocznicę Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Kapsuła z kluczami do Drzwi Świętych

W murze, który powstaje obecnie przy Drzwiach Świętych pozostawiono otwór na metalową kapsułę (capsis), w której znajdą się ważne przedmioty związane z jubileuszem. Przede wszystkim w kapsule, która zostanie zamurowana, znajdzie się akt Rogito – poświadczający zamknięcie Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV. Znajdą się tam również m.in. monety wybite w czasie Jubileuszu Nadziei oraz medale ostatnich papieży, a także klucze i uchwyty do otwarcia Drzwi Świętych podczas kolejnego jubileuszu oraz kilka cegieł z herbem papieskim.

Uroczysty obrzęd zamurowania

Po wybudowaniu całego muru wewnątrz bazyliki (podobne powstają w pozostałych czterech bazylikach papieskich) odbędzie się uroczysty obrzęd zapieczętowania Drzwi Świętych, tzw. ryt „zamurowania”, któremu będzie przewodniczyć Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych.

Cegły jako fundamenty

Mur, który obecnie powstaje przed Drzwiami Świętymi, zostanie rozbity przed rozpoczęciem kolejnego jubileuszu. Cegły użyte do jego budowy zostaną tradycyjnie przekazane jako pamiątki lub np. fundamenty pod budowę nowych kościołów, budynków należących do instytucji kościelnych.

