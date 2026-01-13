Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake  

Nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem kard. Grzegorza Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, to tzw. deepfake, czyli materiały fałszywe - brzmi przesłane KAI oświadczenie rzecznika archidiecezji krakowskiej w sprawie nagrań wykorzystujących w internecie wizerunek metropolity krakowskiego.

W sieci pojawił się film, w którym kard. Grzegorz Ryś rzekomo promuje mieszankę ziół na stawy, wskazując na "klasztorny skład" specyfiku, który "był przekazywany z pokolenia na pokolenie przez wieki”. W rzeczywistości jest to deepfake, czyli fałszywe nagranie stworzone przy użyciu technologii umożliwiającej realistyczne podmiany twarzy i głosu.

Oświadczenie rzecznika archidiecezji krakowskiej

Publikujemy oświadczenie rzecznika Archidiecezji Krakowskiej w sprawie pojawiających się w przestrzeni internetowej fałszywych nagrań, wykorzystujących wizerunek Metropolity Krakowskiego.

Archidiecezja Krakowska informuje, że nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem Księdza Kardynała Grzegorza Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, pojawiające się w przestrzeni internetowej to tzw. deepfake, czyli materiały fałszywe. Ksiądz Kardynał nigdy nie brał udziału w reklamach, a wykorzystanie wizerunku Metropolity Krakowskiego narusza Jego dobra osobiste. Ostrzegamy wszystkich przed manipulacją, dezinformacją i oszustwem.

Autentyczne nagrania prawdziwych słów Kardynała Grzegorza Rysia można odnaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Łukasz Michalczewski

rzecznik Archidiecezji Krakowskiej

