Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Choć na Wyspach Brytyjskich liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. wciąż nie powróciła do liczb sprzed pandemii, gwałtownie wzrosła tam sprzedaż Biblii. Rośnie też odsetek osób zadających sobie pytania o wiarę i doświadczających „głębokiego zachwytu lub zadziwienia wszechświatem” – prym wiodą wśród nich ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.

Do przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku badań, zatytułowanych „Grateful Britain” („Wdzięczna Brytania”, co stanowi angielską grę słów z nazwą Wielka Brytania – Great Britain), nawiązuje The Tablet. Wyniki sondażu świadczą o tym, że ludzie ponownie i coraz intensywniej zaczynają zadawać sobie pytania o sens życia i jego aspekt duchowy.

Zachwyt młodych ludzi

Jak pokazują wyniki, 21 proc. młodych ludzi deklaruje, że codziennie doświadczają „głębokiego zachwytu nad wszechświatem” – to o połowę więcej, niż w grupie wiekowej 35-49 lat. Także młodzi ludzie (w wieku od 18 do 34 lat) najczęściej deklarują wiarę w Boga „przynajmniej do pewnego stopnia” – to 51 proc., w porównaniu z 33 proc. osób w wieku 35-49 lat, 30 proc. wśród pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków i 41 proc. tych, którzy ukończyli 65 lat. Również najmłodsi ankietowani najczęściej odczuwają wdzięczność za to, że żyją.

„W 2026 roku przeprowadzimy więcej badań dotyczących duchowości i religijności młodych ludzi, aby uzyskać bardziej jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób duchowość młodych się zmienia” – deklaruje, cytowany przez The Tablet dyrektor Policy Institute przy King’s College London, Bobby Duffy.

Rekordowa sprzedaż Biblii

W 2025 r. w Wielkiej Brytanii rekordowo wzrosła także sprzedaż Biblii, osiągając przychody o wartości 6,3 mln funtów, czyli o 134 proc. większe, niż w 2019 r. To kontynuacja trendu z poprzednich lat: tylko między 2024 a 2025 rokiem przychody ze sprzedaży Biblii wzrosły o 27,7 proc.

Dyrektor generalny chrześcijańskiej grupy wydawniczej SPCK Group, Sam Richardson, mówi w rozmowie z The Tablet, że liczby te są dowodem „istotnej zmiany kulturowej w kwestiach wiary i religii w kraju: w obliczu globalnych zmian politycznych i społecznych, w tym skutków pandemii Covid-19, wojen na świecie, rozwoju sztucznej inteligencji i narastającego kryzysu zdrowia psychicznego, ludzie ponownie podejmują pytania o sens i duchowość”. Podkreślił, że sprzedać Biblii wiąże się z indywidualnymi poszukiwaniami odpowiedzi oraz próbami poznania Boga i Kościoła, jakie podejmują mieszkańcy Wysp Brytyjskich.

Jednak pomimo wzrostu sprzedaży Biblii, cotygodniowa frekwencja w kościołach katolickich i anglikańskich nadal nie wróciła do poziomu sprzed pandemii: w 2019 r. w Mszach św. sprawowanych w kościołach katolickich uczestniczyło tygodniowo ponad 700 tys. wiernych, a w 2024 r. było ich o 125 tys. mniej.

Dorota Abdelmoula-Viet

VATICANNEWS.VA |

dodane 13.01.2026 15:47

