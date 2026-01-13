info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Od wtorku w Poznaniu obchody XXIX Dnia Judaizmu
Od wtorku w Poznaniu obchody XXIX Dnia Judaizmu

Tora  
ks. Dariusz Sonak /Foto Gość Tora

Obchody potrwają sześć dni i odbywać się będą w różnych punktach miasta.

 We wtorek (13 stycznia) rozpoczynają się w Poznaniu obchody XXIX Dnia Judaizmu. W stolicy Wielkopolski to sześciodniowy cykl wydarzeń religijnych, kulturalnych i edukacyjnych poświęconych dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu. W programie znalazły się m.in. nabożeństwo biblijne, koncert i wernisaż wystawy.

XXIX Dzień Judaizmu jest kolejną odsłoną inicjatywy służącej budowaniu porozumienia między wyznawcami religii chrześcijańskiej i żydowskiej oraz odkrywaniu wspólnych korzeni obu tradycji religijnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i obejmuje różnorodne formy spotkania - od modlitwy i refleksji teologicznej po sztukę, literaturę i muzykę.

Jak poinformowali organizatorzy, hasłem tegorocznych uroczystości jest fragment z Księgi Rut "Twój lud, będzie moim ludem, a Twój Bóg - moim Bogiem" (Rt 1,16). Księga ta w Biblii hebrajskiej zaliczana jest do "pism" - tzw. pięciu megilot (zwojów) odczytywanych podczas pięciu najważniejszych świąt żydowskich.



Program otwiera we wtorek po południu wydarzenie w Bibliotece Raczyńskich w ramach cyklu "Czytanie przestrzeni", poświęcone architekturze poznańskich żydów. Dzień później zaplanowano spotkanie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej przy ul. Stawnej, poświęcone refleksji nad wspólnotą po jubileuszowych obchodach.

Jak poinformowano w komunikacie poznańskiego magistratu, centralnym momentem religijnym będzie nabożeństwo biblijne 15 stycznia w kościele na Wzgórzu św. Wojciecha, pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z udziałem przedstawicieli gminy żydowskiej w Poznaniu. Podczas nabożeństwa odbędzie się uroczyste zapalenie Menory Dialogu, a oprawę muzyczną zapewni Chór Kameralny Akademii Lubrańskiego.

W kolejnych dniach zaplanowano wydarzenia artystyczne i naukowe. W Teatrze Nowym odbędzie się czytanie sceniczne "Antychrysta" Josepha Rotha, połączone z dyskusją z udziałem badaczy literatury. W Teatrze Muzycznym zaprezentowany zostanie Krakowski Salon Poezji z wierszami Loli Szereszewskiej, a w Zamku Królewskim - wykład i prezentacja judaików ze Słupcy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Kulminacją obchodów będzie 18 stycznia gala w Akademii Lubrańskiego. W jej trakcie wręczona zostanie Nagroda Menora Dialogu marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi Woźniakowi "za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów". Zaplanowano również koncert piosenki żydowskiej i francuskiej "La Bohcme" w wykonaniu Dominiki Dobrosielskiej oraz otwarcie wystawy "Kisling. W sercu Montparnasse'u". Tego samego dnia udostępniona zostanie także plenerowa odsłona tej ekspozycji na placu przed Akademią Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim.

XXIX Dzień Judaizmu w Poznaniu organizowany jest przez Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej oraz Stowarzyszenie COEXIST we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu i licznymi instytucjami kultury.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

PAP |

dodane 13.01.2026 21:16







